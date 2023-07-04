المنتخب الأولمبي يتقدم مبكرًا على غينيا بنصف نهائي أمم أفريقيا

تقدم المنتخب الأولمبي على نظيره غينيا بالهدف الأول خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب طنجة الدولي بدولة المغرب، لحساب منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.





جاء الهدف في الدقيقة الثامنة عبر اللاعب محمد شبانة.

وقام إبراهيم عادل لاعب الفراعنة بإرسال تمريرة من جهة اليسار قبل أن تصل إلى اللاعب أحمد عاطف الذي قام بتميرير الكرة إلى لمحمد شبانة على مشارف منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة التي مرت يمين الحارس لداخل الشباك.

جدير بالذكر أنه في حال نجاح المنتخب الوطني في الفوز على غينيا والتأهل إلى اللقاء النهائي ، فأنه يكون قد حسم تأهله إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة الفرنسية باريس 2024.

دعم وزير الرياضة ..

على صعيد متصل ، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توجيه الدعم للاعبي الفراعنة قبل ساعات قليلة من مواجهة الليلة ، عبر كلمات تحفيزية للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم من خلال مقطع فيديو جاء قبل وقت قليل من ملاقاة غينيا التي بدأت في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها بدولة بالمغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وطالب صبحي لاعبيه بضرورة الاستمرار فى تقديم عروضهم القوية ونتائجهم الطيبة وتجاوز عقبة غينيا الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس المقرر انطلاقها العام المقبل.