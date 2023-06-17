ميكالي يصحح أخطاء المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا

عكف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في ودية غانا التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 بين المنتخبين في الإسكندرية قبل السفر للمغرب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وغادرت بعثة المنتخب مبكراً للعاصمة المغربية الرباط لخوض المعسكر الأخير قبل البطولة والذي يشهد مباراة ودية قبل التوجه إلى مدينة طنجة.

ويخوض المنتخب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى تقام من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل ،وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويستهل منتخبنا الأولمبي مبارياته يوم 25 يونيو الجاري بلقاء النيجر ثم يلتقي مالى

ويختتم لقاءات المجموعة بمواجهة الجابون بينما تضم المجموعة الثانية : المغرب

وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .

وتضم بعثة المنتخب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومنسق المنتخبات الوطنية والمدير

الفني ميكالى ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليوناردو مدرب الأحمال وجواوى

محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وياسر عبد العزيز المنسق

الإعلامي وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، ودكتور صلاح عاشور

أخصائي العلاج الطبيعي ودكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد أحمد واحمد

شوقي المدلكين ، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم قائمة منتخبنا:

حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا لحراسة المرمى

وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري

وعمر فايد وحاتم محمد سكر للدفاع.

وعلى زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل للوسط أسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو للهجوم.

واختار الجهاز الفني قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسباً لحدوث

ظروف مفاجئة وهم محمد حمدى لاعب إنبي وعبد الغني محمد صانع ألعاب الاتحاد

وحسام أشرف البنك الأهلي.