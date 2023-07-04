معارك عنيفة بين الجيش الروسي وقوات كييف في زابوروجيه

أفادعضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، بعرقلة الجيش الروسي لجميع محاولات قوات كييف بالوصول إلى الطرق المؤدية إلى محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار روجوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى استمرار المعارك العنيفة بين الجيش الروسي وقوات كييف على طول خط الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، مؤكدا أن الاستراتيجية الدفاعية الروسية النشطة في المنطقة تؤتي ثمارها، وأن العدو عاجز عن التقدم في خطوط التماس.

وكان روجوف قد أعلن سابقا أن القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ محاولة البدء بالمرحلة الثانية من هجومها المضاد في مقاطعة زابوروجيه في المستقبل القريب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتعرض لحرب هجينة يرافقها فرض عقوبات غير مسبوقة، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لكل التحديات وستتجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع قمة منظمة شنغهاي: "كانت هناك محاولات لتشكيل نظام معاد لروسيا في أوكرانيا".

وتابع: "روسيا تواجه حربا هجينة غير مسبوقة".

وأوضح أن روسيا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية، وتقاوم بثقة وستقاوم العقوبات والضغوط الخارجية.

وقال بوتين، إن روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي.

وأضاف بوتين أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، مشيرًا إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.

وأكد بوتين أن دول منظمة شنغهاي تعمل على تعزيز المبادلات التجارية بينها بالعملات المحلية.

ودعا الرئيس الروسي بوتين إلى تعزيز العلاقات التجارية والمصرفية والاستثمارية بين دول منظمة شنغهاي، داعيًا إلى تعزيز التعاون الأمني بين دول المنظمة.

منظمة شنغهاي للتعاون

وتعقد اليوم قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون، التحالف الإقليمي الذي تريد إيران الانضمام إليه.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي أنشئت في 2001، ثماني دول حاليا هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

وتستضيف الهند، التي أصبحت عضوًا في العام 2017 نسخة هذا العام وهي أحدث فرصة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي لإبراز النفوذ العالمي المتزايد لبلاده

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الثلاثاء في أول قمة متعددة الأطراف له منذ أن هز تمرد مسلح بلاده حيث يجتمع القادة المشاركون بشكل افتراضي لحضور قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، وهي مجموعة أمنية أسستها روسيا والصين لمواجهة التحالفات الغربية من شرق آسيا إلى المحيط الهندي.