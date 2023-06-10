زيادة أعداد المتطوعين في الجيش الروسي للدفاع عن وطنهم

قال نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، إن وزارة الدفاع الروسية تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين.

نيكولاي بانكوف

وبحسب وزارة الدفاع، عقد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، اجتماعا حول تجنيد العسكريين في القوات الروسية بموجب عقود.

وأوضح بانكوف خلال الاجتماع: "بالنسبة لدخول المواطنين في الخدمة التعاقدية في القوات المسلحة الروسية، لدينا زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين".

وأشار بانكوف إلى أنه: "خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، تم قبول أكثر من 13.5 ألف شخص للحصول على عقد، وهو ما يزيد 2.1 مرة عن نفس الفترة في مايو/ أيار، و3.1 مرات أكثر من في أبريل/ نيسان 2023".

وبحسب وزارة الدفاع: "من أجل زيادة فعالية استخدام تشكيلات المتطوعين كجزء من المجموعة المشتركة للقوات، وقع وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو أمرًا يحدد إجراءات تنظيم أنشطة الخدمة للمنظمات التطوعية".

ضربة روسية تُلحق أضرارًا بمطار عسكري أوكراني

قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأوكراني إن 3 مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة وصاروخين خلال الهجوم الروسي.

وهذا الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.