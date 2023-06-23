الصين تحذر من استخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية (شاهد)

أكد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، لأت القتال في أوكرانيا يستمر في التوسع، لافتًا إلى أن تدمير سد كاخوفكا واستمرار القتال يزيد المخاطر الكبرى، وقد يتحقق أي سيناريو كارثي.

ودعا روسيا وأوكرانيا بالتحلى بضبط النفس، لافتا إلى أنه يجب أن يبقى استخدام الأسلحة النووية خطًا أحمر، تجنبًا لنقطة اللاعودة، وضمان عدم خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة".

وطالب خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا، اليوم الجمعة، الأطراف المعنية للالتزام بالقانون الدولي، والإيفاء بموجب حماية المدنيين وضمان سلامة النساء والأطفال، واحترام حقوق أسرى الحرب.

وفي سياق آخر، انتقدت "روسيا" نظيرتها ألمانيا بعد تزويد كييف بالأسلحة تندرج ضمن رعاة المُخربين الأوكرانيين الذين يُقوضون البنية التحتية المدنية، حسبما أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، كتبت زاخاروفا ذلك، في قناتها على "تلجرام"، وقالت: "إذن من هم الذين تُساعدهم برلين عبر تزويد كييف بالأسلحة؟ الإجابة واضحة للجميع: إنهم المُخربون، لهدم البنية التحتية المدنية.. لنسمي الأشياء بمسمياتها هنا: ألمانيا ترعى الإرهاب".

يذكر أن تصريحات زاخاروفا هذه تأتي ردًا على ما ذكرته يوم 18 يونيو الجاري، صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وزارة الدفاع الألمانية تنطلق من حقيقة أن المُخربين الأوكرانيين قد يكونون وراء تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" في منطقة خاركوف.

مجموعة تخريبية أوكرانية:

يُشار إلى أنه في 7 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة تخريبية أوكرانية أقدمت في 5 يونيو على تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" في منطقة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة التاسعة من مساء الإثنين 5 يونيو، قامت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، بتفجير خط أنابيب "تولياتي أوديسا" للأمونيا".

وفي هذا الصدد، صرحت الخارجية الروسية أيضًا أن هذا التخريب يُلحق الضرر بشكل خطير بمفهوم "صفقة الحبوب"، والتي من أهم بنودها إعادة تشغيل خط الأنابيب هذا.

من ناحية أخرى، أقر البرلمان الألماني اليوم الجمعة خططًا لجذب المزيد من العمال المهرة إلى أكبر اقتصادات أوروبا، لمُعالجة أزمة نقص العمالة في عدد كبير من المهن.

وصوت النواب بأغلبية 388 صوتًا مُقابل 234 صوتًا مُعارض، مع امتناع 31 نائبًا عن التصويت.

وتتوقع الخطط العمل بـ "نظام نقاط" يأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية وعوامل أخرى، على غرار الأنظمة المُستخدمة بالفعل من قبل بلدان مثل كندا.

كما ستكون هناك قواعد دخول لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يفتقرون إلى شهادات جامعية، ولكن لديهم مُؤهلات أخرى.

ويُمكن لطالبي اللجوء الذين وصلوا قبل 29 مارس الماضي، ويحملون مُؤهلات وعرض عمل، الحصول على تصريح إقامة كمهنيين، إذا سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم، ما يلغي ضرورة مغادرة البلاد والتقدم بطلب جديد للحصول على تصريح عمل.