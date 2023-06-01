أوكرانيا تُعلن ارتفاع ضحايا الجيش الروسي إلى 208 آلاف و370 جنديًا

في ظل استمرار حرب روسيا وأوكرانيا للعام الثاني، أعلن الجيش الأوكراني عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 208 آلاف و370 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و804 دبابات و7 آلاف و478 من المركبات المدرعة و3 آلاف و474 من النظم المدفعية و575 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و333 من أنظمة الدفاع الجوي و313 طائرة مقاتلة و298 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و239 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 458 من المعدات الخاصة و3 آلاف و131 طائرة مسيرة وإسقاط 1107 من صواريخ كروز".

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، إلى أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما، بينما أصيب خمسة أخرون؛ جراء هجمات شنها الجيش الروسي على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر كيريلينكو -في تصريح له-"في 31 مايو ، قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك بالتحديد في بلدة أوداتشني وتشاسيف يار. وأصيب خمسة أشخاص آخرين في المنطقة".. مشيرا إلى أنه لا يزال هناك طفلان في إحدى بلدات دونيتسك تحت القصف المستمر وجاري العمل على إبعادهما من المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

خيرسون تحت القصف الروسي



وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسيه قصفت الإقليم الليلة الماضية 61 مرة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينهم طفل.

وذكر بروكودين -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس- "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن الروس 61 غارة استهدفت الإقليم حيث أطلقوا 309 قذائف هاون ومدفعية ودبابات وطائرات مسيرة".. مضيفا أن الروس قصفوا مدينة خيرسون 11 مرة بإطلاق 57 قذيفة وضربوا الأحياء السكنية للبلدات المأهولة بالسكان. ونتيجة لذلك، قتل شخص واصيب خمسة اخرون، بينهم طفل.. مشيرا إلى أن السلطات المحلية أجلت 108 أشخاص من الأراضي التي تم تحريرها في المنطقة من قبضة الروس.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك ميكولا لوكاشوك، أن القوات الروسيه قصفت منطقتين تابعتين للإقليم الليلة الماضية بالمدفعية الثقيلة.

وذكر لوكاشوك -في تصريح له- :" سادت المنطقة ليلة مضطربة. قصف جيش الاحتلال التابع للاتحاد الروسي بلدة فيليكا ميخايليفكا بالمدفعية الثقيلة".

وأضاف لوكاشوك أنه لحقت أضرار بالمنازل وخطوط الكهرباء، لم يصب أحد.. وفي الصباح، تعرضت منطقة نيكوبول لإطلاق نار كثيف من جانب الروس استهدف بالتحديد بلدة مارهانيتس، حيث أطلقوا قرابة عشرين قذيفة مدفعية ثقيلة. وجاري حاليًا تحديد معلومات حول عواقب الهجوم.

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