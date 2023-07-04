وفد مصري يشارك في المراقبة على الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

يشارك وفد مصري في المراقبة على الانتخابات الرئاسية المبكرة لدولة أوزبكستان والتي من المقرر لها أن تعقد الأحد المقبل، حسبما صرح سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربيك كيليتشيف.

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ويضم الوفد السفير عزت سعد، المدير التنفيذي لمجلس المصري للشئون الخارجية، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصرية، والدكتور أحمد طاهر، مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.

كما يشارك في مراقبة الانتخابات أيضا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى.

وقال في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ إن هناك أربعة مرشحين في الانتخابات المقبلة وهم الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف عن حزب الديمقراطي الليبرالي، وأولوغبك عنايتوف عن حزب الشعب الديمقراطي، وراباخان محمودوفا عن حزب العدالة الديمقراطية، وعبد شكر حمزايوف عن حزب البيئة الأوزبكي.

وأفاد بأن الرئيس الأوزبكي ميرضيائيف أعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، لافتا إلى أن 19.8 مليون ناخب أوزبكي لهم الحق في الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأوضح أن الدستور الجديد يتضمن إصلاح جميع المؤسسات الحكومية ويركز على إحداث توازن بين جميع الجهات الحكومية، فضلا عن ذلك أنه حدد مهامًا سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة عاجلة للرئيس والبرلمان والحكومة والوزراء ورؤساء الأقاليم، ويتوقع الشعب تغييرات وإصلاحات مهمة للغاية وعاجلة في جميع المجالات.

وأشار إلى أن سفارة أوزبكستان بالقاهرة ستفتح أبوابها وتقدم كافة التسهيلات للناخبين الأوزبك المقيمين في مصر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.