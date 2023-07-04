أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بـ مد أجل النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بالزيتون، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لإتمام المداولة.

30 سبتمبر ..مد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وفي وقت مسبق ، كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية التي تحمل رقم 308 جنايات الزيتون، وذلك في اتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل أسلاك" فى القاهرة

إحالت نيابة روض الفرج، اليوم الثلاثاء ، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وتبين عدم حملهما تراخيص.

وبمناقشة المتهمين ؛ عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية

وفي وقت مسبق ، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية» إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجّهت للمتهمين من الـ 9 لـ 11، تهم تلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات.