تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجات نارية بأسلوب فى القاهرة

إحالت نيابة روض الفرج، اليوم الثلاثاء ، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية .

تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل أسلاك" فى القاهرة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وتبين عدم حملهما تراخيص.

وبمناقشة المتهمين ؛ عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية»

في واقعة اخري ، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية» إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

وفي وقت مسبق ، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجّهت للمتهمين من الـ 9 لـ 11، تهم تلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة 6 يوليو الجارى.

وفي وقت مسبق ، كانت المحكمة قررت خلال الجلسة السابقة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، حيث ورد التقرير وتبين سلامة قواه العقلية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وورد بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافةً إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 27 طعنة.