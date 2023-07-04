المباحث تكشف تفاصيل وفاة شاب دهسه القطار بالعياط

يواصل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من التحقيق في حادث وفاة شاب صدمه قطار في العياط، وأشارت التحريات إلى أن الشاب أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه القطار، ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بدأت الأحداث بورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في العياط، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه.

تم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بينما أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر للطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له.

بدأت الأحداث بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم اصطدمت بأحد الأشخاص مقيم بمحافظة بنى سويف توفى متأثرًا بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه والسيـــارة، وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكدت مصادر قضائية أنه في حوادث الطرق من بين القرارات التي تصدرها النيابة للتحقيق هي انتداب خبراء الأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين للإدارة العامة للمرور المختصة للمعاينة والفحص.

وأضافت المصادر أن تقرير اللجنة الفنية للمرور تكمن أهميته في كشف كيفية وقع الحادث ومن المتسبب ومن المخطئ وتقدير الخسائر المادية التي نتجت عن الحادث وتقدير الوقت السليم لحدوث الحادث وتحديد المكان السليم الذي وقع به الحادث.

وأشارت المصادر أن رجال اللجنة الفنية يكونوا مكونين عادة من مهندسيين يقوموا برفع التقرير إلى النيابة العامة والتي يساعدها بشكل كبير في كشف ملابسات الواقعة وتقديم المخطئ للمحاكمة.

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأمارات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

للمزيد من أخبار الحوادث أضغط هنا.