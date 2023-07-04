تويتر يطلق Tweetdeck الجديد مع تعطل الإصدار القديم

إذا كنت تواجه مشكلة في استخدام تويتر Twitter مؤخرًا، فأنت لست وحدك - فقد واجهت الخدمة مشكلات منذ أن بدأت في الحد من عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها كل يوم. على الرغم من استقرار العديد من مشكلات النظام الأساسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن Tweetdeck يظل معطلاً ما لم ينتقل المستخدمون إلى الإصدار التجريبي من مجمع القائمة.

الآن، يستعد تويتر Twitter لحل المشكلة من خلال جعل هذا الإصدار التجريبي من Tweetdeck هو الإصدار الرئيس، معلناً يوم الاثنين أنه أطلق نسخة جديدة ومحسنة من Tweetdeck.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



Some notes on getting started and the future of the product… — Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023

على الرغم من إطلاقه رسميًا، لا يزال Tweetdeck الجديد يطلق على نفسه اسم Tweetdeck Preview أثناء وجوده في التطبيق، ولا يزال المستخدمون بحاجة إلى الاشتراك في استخدامه في قائمة واجهة Tweetdeck الأصلية.

ومع ذلك، فإن التبديل إلى الواجهة الجديدة يستعيد بالفعل وظائف Tweetdeck الأساسية للمستخدمين الذين يعتمدون على ميزات تجميع القائمة الخاصة به.

يقول موقع تويتر Twitter إن العملية يجب أن تكون مباشرة إلى حد ما، ويعد بأن عمليات البحث والقوائم والأعمدة المحفوظة يجب أن تنتقل على الفور.

على الرغم من أن Twitter يقول أن إصدار المعاينة المحدّث يجب أن يدعم الآن Twitter Spaces واستطلاعات الرأي والميزات الأخرى التي كانت مفقودة في السابق، إلا أنه يشير إلى أن وظيفة Teams غير متاحة حاليًا.

هل أوقف Twitter العمل بالإصدار القديم من Tweetdeck

لم يعلن Twitter رسميًا أنه سيتوقف عن العمل بالإصدار القديم من Tweetdeck، ولكن في موضوع يناقش المشكلات، اقترح أحد موظفي تويتر أن التغيير سيكون دائمًا، مشيرًا إلى أنهم "يقومون بترحيل الجميع إلى إصدار المعاينة".



على الرغم من أن التبديل إلى الإصدار الجديد من Tweetdeck يحتمل أن يحل المشكلة، إلا أن العديد من المستخدمين القدامى قد يجدون أنفسهم بدون الوصول إلى أداة المستخدم القوي في المستقبل القريب.

وفقًا لدعم تويتر، ستصبح الميزة حصرية لمشتركي Twitter Blue في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنه "في غضون 30 يومًا يجب التحقق من المستخدمين للوصول إلى Tweetdeck".

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق هذا التغيير على جميع المستخدمين في أوائل أغسطس، أو ما إذا كان جميع المستخدمين سيحصلون على نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من Tweetdeck الجديد قبل مطالبتهم بالاشتراك.