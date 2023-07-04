ميتا تطرح منافس تويتر في السادس من يوليو

لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن ميتا Meta تقوم ببناء منافس على Twitter، ولكن لدينا الآن فكرة أكثر صلابة عن موعد توفره. ظهرت قائمة للتطبيق تسمى المواضيع في متجر تطبيقات iOS مع تاريخ إصدار تقديري في 6 يوليو.

في مايو، صدر تقرير يقول إن خدمة المدونات الصغيرة على وشك الاكتمال ويمكن أن تنتهي في أقرب وقت في نهاية يونيو. على الرغم من أن الإطلاق في نهاية شهر يونيو لم يحدث تمامًا، فقد يصل التطبيق في وقت يكون فيه مستخدمو Twitter أكثر استعدادًا (وربما حتى حريصين) لتجربة بديل.

وضع Twitter مؤخرًا حدًا أقصى لعدد التغريدات التي يمكن لحساب غير مؤكد قراءتها يوميًا. في منشور، أعلن Elon Musk أن الحسابات التي تم التحقق منها - والتي تُترجم إلى مستخدمين يدفعون - يمكنها قراءة 6000 منشور يوميًا، بينما يمكن للمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم / الذين لا يدفعون سوى قراءة 600.

وقال إن موقع الويب يتبنى الإجراء "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات [و] التلاعب بالنظام ". يمكن للمستخدم العادي الوصول بسهولة إلى 600 مشاركة، لذلك فإن الأشخاص الذين لم يدفعوا 8 دولارات إلى 11 دولارًا شهريًا مقابل علامة الاختيار الزرقاء تم حظرهم من خلاصاتهم نتيجة لذلك.

يصف ميتا المواضيع بأنه "تطبيق المحادثة المستند إلى النص في Instagram". استنادًا إلى لقطات الشاشة المنشورة في القائمة، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بمقبض Instagram الخاص بهم ومتابعة نفس الحسابات التي يتابعونها على منصة مشاركة الصور. هذا يعني أن المستخدمين سيكون لديهم متابعون ودوائر موجودة مسبقًا على التطبيق الجديد، مما يمنحه ميزة على منافسيه على Twitter.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من اختيار خصوصية منشوراتهم وجعلها مرئية لأي شخص أو للملفات الشخصية التي يتابعونها أو للحسابات التي يذكرونها فقط. سيكونون قادرين على إرسال مشاركات الآخرين ومشاركتها أيضًا.

ذكرت تقارير سابقة أن منافس ميتا Meta على Twitter سيكون خدمة لامركزية متوافقة مع Mastodon، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا هو الحال عند إطلاقه. سنعرف على وجه اليقين في غضون أيام قليلة.