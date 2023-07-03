تعطل تطبيقات تويتر بعد قرارات إيلون ماسك

على مدار الأيام القليلة الماضية ، لم يتوقف Twitter عن عرض التغريدات إلا إذا قمت بتسجيل الدخول ، بل بدأ أيضًا في تحديد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها كل يوم ("تحديد المعدل") - ظاهريًا بسبب "جمع البيانات" ، وفقًا لإيلون المسك. بدأت هذه الإجراءات في التأثير في مكان آخر عبر النظام البيئي لتويتر ، حيث أبلغ العديد من المستخدمين أن Tweetdeck (إصدار مستخدم قوي من Twitter) لم يعد يعمل. بالإضافة إلى ذلك ، يقال إن بحث Google يعرض ما يصل إلى 50 في المائة من عناوين URL على Twitter أقل بسبب متطلبات تسجيل الدخول ، حسبما أفادت Search Engine Roundtable.

بالنسبة للكثير من المستخدمين (بما في ذلك Engadget) ، توقف Tweetdeck عن العمل بشكل فعال ، حيث أظهر فقط عجلة دوارة فوق معظم الأعمدة. قد يكون هذا بسبب خطأ في تطبيق الويب الخاص بتويتر يرسل طلبات في حلقة لا نهائية ، مما يؤدي بشكل فعال إلى إنشاء "DDOS الذاتي" (رفض موزع للخدمة) ، حسبما أفاد واكسي. كما غردت الباحثة مولي وايت ، تضاعف هذا التأثير في Tweetdeck لأي شيء آخر غير عمود "الصفحة الرئيسية" ، حيث إنها تحافظ على "إعادة المحاولة مرارًا وتكرارًا 404s" ، كما كتبت.



من الممكن أن تظهر أعمدتك على الأقل باستخدام إصدار تجريبي جديد من Tweetdeck ، كما غرد Matt Brian من Engadget. ومع ذلك ، لا تزال هذه الأعمدة خاضعة لحدود الأسعار (800 تغريدة للمشتركين غير المشتركين في Twitter Blue) ، وبالتالي سيتوقف معظم المستخدمين عن رؤية التغريدات الجديدة بعد وقت قصير من تحميل Tweetdeck.

علاوة على ذلك ، قد يعرض بحث Google عددًا أقل من عناوين URL على Twitter بنسبة تصل إلى 50 بالمائة بعد تحرك Musk لحظر المستخدمين غير المسجلين. باستخدام أمر الموقع ، وجد باري شوارتز من Search Engine Roundtable أن Google لديها الآن حوالي 52 بالمائة أقل من عناوين URL الخاصة بتويتر في فهرسها مما كانت عليه يوم الجمعة. لا يزال يعرض التغريدات الأخيرة في مكتبة البحث ، ولكن يبدو أن الفهرسة العادية معطلة في الوقت الحالي. وكتب شوارتز على تويتر "لا يعني ذلك أن أمر الموقع هو أفضل مقياس ، ولكن ... انخفض موقع Twitter [حوالي] 162 مليون صفحة مفهرسة حتى الآن منذ هذا التغيير".

لا يوجد تأكيد على أن نظرية "DDOS الذاتي" دقيقة ، لكن منشورًا من المطور Sheldon Chang (على Mastodon) أشار إلى أن إغلاق الوصول المجهول إلى Twitter قد يلعب دورًا في هذه المشكلات. لقد وعد موقع تويتر بأن متطلبات تسجيل الدخول والحد من المعدل "مؤقتان" ، لكنه لم يحدد بعد موعدًا لإلغاء تلك القيود.