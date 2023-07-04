وزير التعليم: تظليل المربعات الدالة على رقم الجلوس بالغردقة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عددا من لجان الامتحانات بالمحافظة، رافق خلال الزيارة التفقدية هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الجولة التفقدية بتفقد سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة أثناء أداء لجنة الطالبات امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا" واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم الكتابة في كراسة الأسئلة مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وتركيز الطلاب على تظليل الإجابة فى البابل شيت مباشرة.

وتفقد وزير التربية والتعليم، لجنة للطلاب أثناء امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضة التطبيقية" واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وأشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، مضيفا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك إلى تفقد لجان مدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة الغردقة التعليمية أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، واطمئن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

واطمئن على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة

ووجه الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

والجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالب من بينهم 1153 طالب بالشعبة الأدبية و 1603 طالب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال ١٣ لجنة سير على مستوى المحافظة.

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة