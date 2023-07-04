منظومة التعليم العالى والبحث العلمى تشهد طفرة هائلة خلال عهد الرئيس السيسي

فى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

حظى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات العشر الماضية فى الفترة من 2014 حتى 2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل فى منظومة التعليم الجامعى بمصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الدعم الهائل الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء جامعات أهلية جديدة، لتكون بمثابة إضافة هامة لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر، خاصة أن هذه الجامعات تقدم برامج دراسية ببنية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتعتمد على أحدث نظم التعلم والمُتبعة فى كُبرى الجامعات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التى تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية والتى تعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل المعاصر والمستقبلى.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية «الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة»، كما تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة « بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسى 2022/2023، بخلاف 4 جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات «جامعة النيل الأهلية، الجامعة الفرنسية فى مصر، الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، جامعة مصر للمعلوماتية»، ليصبح إجمالى عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة أهلية تقع بمختلف أنحاء الجمهورية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، وهى جامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لإعادة استخدامها فى أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب أحدث النظم العالمية، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، لافتًا إلى الاهتمام بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية لاستغلال طاقات الشباب وتنمية الوعى لديهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجامعات الأهلية قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، لتطوير ودعم العملية التعليمية، ولطرح برامج دراسية مزدوجة الشهادة، حيث يحصل الطالب بموجبها على شهادة من الجامعة الأهلية المصرية وشهادة من الجامعة الأجنبية، واهتمام الجامعات بالانضمام للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية؛ لتلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية، ولدعم جهود تنمية الاقتصاد المحلى ولخدمة المجتمع والبيئة المُحيطة بها.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن طرح البرامج الدراسية الحديثة وعقد الشراكات الدولية والتحالفات الإقليمية يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تم إطلاقها فى مارس الماضى، مشيرًا إلى أن هناك تكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية لتحسين مُخرجات التعليم الجامعى وتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى أن مبادئ الاستراتيجية تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030».

وتُقام جامعة الجلالة على مساحة 173 فدانًا بمدينة الجلالة بمحافظة السويس، وتضم مجالات «الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث طرحت 35 برنامجًا دراسيًا فى 14 مجالًا دراسيًا، وسيتم فتح برامج دراسية جديدة خلال العام الدراسى الجديد.

كما تضم جامعة الملك سلمان الدولية ثلاثة أفرع بمدن «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ» بمحافظة جنوب سيناء، وطرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة فى عدة مجالات منها «العلوم الهندسية، هندسة الحاسبات، علوم الحسابات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية المُتقدمة، الزراعات الصحراوية، الطب، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، الطب البيطرى، التمريض، العلوم الإدارية والأعمال، اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم».

وتقام جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فدانا بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المميزة فى عدة مجالات ومنها «الهندسة، هندسة الحاسبات، علوم الحاسب، العلوم الأساسية المُتقدمة، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية والأعمال، الفنون والتصميم، طب الأسنان، بالإضافة إلى برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد».

وتقع جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة، تُقام على مساحة 127 فدانًا، وتضم العديد من الكليات المُتميزة وهي»الأعمال، المُعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، وكلية الدراسات العليا».

وطرحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتى تم إنشاؤها على مساحة 29 فدانًا، العديد من البرامج المتميزة من خلال «كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية».

وقدمت جامعة الإسكندرية الأهلية التى تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا، العديد من البرامج الدراسية المُتميزة في»كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم».

وبدأت الدراسة فى جامعة المنيا الأهلية التى تم إنشاؤها على مساحة 41.2 فدان، ببرنامج «كلية الصيدلة» خلال العام الدراسى الحالى.

وطرحت جامعة الزقازيق الأهلية العديد من البرامج الدراسية الحديثة من خلال «كلية الطب البشرى، كلية طب الأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات».

وتقدم جامعة حلوان الأهلية والتى تم إنشاؤها على مساحة 16.8 فدان برامج دراسية متطورة من خلال «كلية الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال»، حيث تقدم الجامعة برامج دراسية حديثة ومتميزة، وهى «برنامج هندسة الأنظمة الذكية، برنامج العمارة والتصميم البيئى، وبرنامج التصميم الداخلى البيئى، برنامج الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي».

وطرحت جامعة أسيوط الأهلية والتى تم إنشاؤها على مساحة 38 فدانًا، 11 برنامجًا دراسيًا فى 7 كليات وهي»الطب البشرى، طب الأسنان، الهندسة، العلوم التطبيقية، الصيدلة والبحوث الدوائية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية والمالية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي».

وتقدم الدراسة فى جامعة بنها الأهلية التى تم إنشاؤها على مساحة 37 فدانًا، العديد من البرامج الدراسية المتميزة وذلك في»كلية الطب البشرى، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال».

وطرحت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التى تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانا، عددًا من البرامج المتميزة، من خلال كلية الطب والجراحة العامة «برنامج الطب والجراحة»، وكلية الهندسة «برنامج هندسة التشييد».

وبدأت الدراسة بجامعة بنى سويف الأهلية التى تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، فى 13 برنامجًا دراسيًا «الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعى، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، والمحاسبة والتمويل الدولى، والإنتاج التليفزيونى والسينمائى، وعلم النفس الإكلينيكى، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعى، والمعلوماتية الطبية، والأمن السيبراني».

وطرحت جامعة المنصورة الجديدة التى تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، عددًا من البرامج الدراسية المتميزة من خلال «كلية الطب والجراحة، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية».

وبدأت الدراسة فى جامعة المنوفية الأهلية التى تم إنشاؤها على مساحة 17.7 فدانًا، بكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى خلال عامها الدراسى الأول.

وطرحت جامعة جنوب الوادى التى تم إنشاؤها على مساحة 41 فدانًا، خلال عامها الدراسى الأول «برنامج الطب والجراحة» الذى يتم تقديمه بكلية الطب والجراحة.