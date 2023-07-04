ضبط خبز مدعم وزيت تموين قبل تهريبهم للسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل قادمة من مدينة الزقازيق محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها 9600 رغيف مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء لأصحاب المطاعم بمدينة الإبراهيمية.

وتم تحرير المحضر رقم 10196 لسنة 2023 جنح ههيا و تسليم الخبز المضبوط لمخبز شركة مطاحن شرق الدلتا الكائن بميدان الزراعة بالزقازيق، لبيعه للمواطنين بموجب البطاقات الذكية .

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام عزبة مختار بك بنطاق مركز ههيا، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من زيت الطعام مجهول المصدر مقدارها 89 كرتونة أنواع مختلفة، باجمالي كمية مقدارها 1014 زجاجة سعات مختلفة، وتم تحرير المحضر رقم 10201 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن بمدينة ههيا على ذمة المحضر.

وخلال عمل الحملة أثناء مرورها على طريق صبيح الشبراوين، تم التحفظ على 4 كراتين مستحضرات تجميل، بداخلها عدد 48 عبوة كريم و 48 عبوة معطر مجهول المصدر باجمالي ( 96 عبوة، سعة العبوة الواحدة 250 ملليلتر ، وتم تحرير المحضر رقم 10202 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر الادارة علي ذمة المحضر.