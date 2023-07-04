في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات، قام بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة تشغيل المطار بمناسبة زيادة التشغيل مع بدء الموسم السياحي الصيفى وموسم الأجازات الصيفية.

وخلال الزيارة قام منصور بالمرور على منطقة الاجراءات بصالات السفر و الوصول، و رافقه خلال الجولة الطيار أشرف السيد مدير المطار، ومديري الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح الدولي مع بداية الموسم الصيفي

الموسم الصيفي

جدير بالذكر ان مطار مرسى مطروح الدولي يشهد هذا الموسم الصيفي زيادة ملحوظة في أعداد التشغيل و إقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا،صربيا و التشيك و غيرها من الوجهات التي يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالي.

ومن جانبه شكر منصور العاملين على الاداء والمجهود المبذول بالمطار ووجه تعليماته بضرورة تسهيل جميع الاجراءات للركاب وتقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران والسائحين.