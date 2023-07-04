الإجازات المتبقية في 2023 وعطلات شهر يوليو

يتساءل الكثير من المواطنين على مواقع التواصل عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، وتنشر بوابة الوفد الإجازات المتبقية في 6 الشهور الإخيرة من العام الجاري.

عودة العمل بالبنوك اليوم بعد إجازة عيد الإضحي 2023

يعود صباح اليوم الثلاثاء جميع الموظفين إلى عملهم في البنوك بجميع انواعها، بعد أسبوع أجازة رسمية بدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو استمر حتي الإثنين 3 يوليو 2023، بمناسبة عيد الإضحي وذكر ثورة 30 يونيو، كما يعود العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بالوزارات وجميع الهيئات إلى عملهم، بعد أن استئناف القطاع الخاص العمل أمس الإثنين 2 يونيو بعد 6 أيام إجازة رسمية.



الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وطبقا للإجازات الرسمية المتبقية عام 2023، هم 4 أيام فقط، خلال 6 شهور المتبقية من العام الحالي، بجانب عطلات يومي «الجمعة» و«السبت» من كل أسبوع وهي:

1- يوم الإربعاء 19 يوليو.. إجازة رأس السنة الهجرية.

2- يوم الأحد 23 يوليو.. إجازة ذكري ثورة 23 يوليو.

3- يوم الأربعاء 27 سبتمبر.. إجازة المولد النبوي الشريف.

4- يوم الجمعة 6 أكتوبر.. إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 ومن المقرر ترحيله بقرار من المجلس الوزراء إلى الخميس نهاية الأسبوع.

العطلات الأسبوعية في شهر يوليو 2023

بجانب إجازتي و«رأس السنة الهجرية» و«ذكري ثورة 23 يوليو» هناك عطلات أسبوعية خلال شهر يوليو وهي:

- يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023.

- يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

- يوم الجمعة الموافق 14 يوليو2023.

- يوم السبت الموافق 15 يوليو2023.

- يوم الجمعة الموافق 21 يوليو2023.

- يوم السبت الموافق 22 يوليو2023.

- يوم الأحد الموافق 23 يوليو2023.

-يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023.

- يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023.