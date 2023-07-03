الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

عالم أزهري يحسم جدل إصابة الحجاج المقبول أعمالهم بنزلة برد .. فيديو

حجاج في بيت الله
حجاج في بيت الله الحرام

 قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إنّ غير المتخصصين في العلوم الشرعية يجب ألا يتحدثوا فيها، مشددًا على أن الحج علاقة بين العبد وربه وسبحانه وتعالى.

ونوه إلى أن القول بأن الإحساس بتكسير في الجسم أو الإصابة بالبرد دليل على قبول الله عز وجل للحج لا أساس له في الدين، مردفًا: “من يقول إن ذلك يريد التريند، وأي شخص في الإعلام أو في غيره يريد التصدي لأي حوار في الخطاب الديني يلجأ إلى أهل التخصص حتى لا نرى ما نراه من عبث وآراء ينتج عنها مياعة في الدين”.

txt

شريف مدكور يعلن تعرضه لوعكة صحية شديدة بعد عودته من الحج

txt

سقوط سيدة نصبت على المواطنين بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج

 وتابع العالم الأزهري: “أهل مصر لن يتراجعوا عن تقديم صحيح الدين للدنيا كلها، ولن يتراجع علماء الأزهر قيد أنملة عن بيان وتبيان ما أنزله الله على نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم”.

التضحية بالطيور كلام شاذ

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، إلى أنّه لا يجوز التضحية بطير، مشددًا على أن التضحية تجب على القادر والمستطيع، وتؤخذ من الغني للفقير.

وأكد: “لم يثبت على الأراضي المصرية أن وجدنا حالة واحدة قالت سنذبح طيرا،ـ وأتذكر أن أحد مشايخ الخليج أفتى بهذا الكلام في إحدى المناسبات وهو رأي شاذ، فأسماه أهل الخليج مفتي الدجاج، وعلينا أن نعيد الناس إلى القضايا الكبرى مثل توحيد صف المصريين والاحتفال بثورة 30 يونيو”.

 وتابع العالم الأزهري:"لماذا يصر البعض على توصيل رسائل سلبية، بالرغم من أننا نشهد نعما لم يشهدها الآباء والأجداد من قبل، وللأسف هناك حالة من تنفير الناس، ولكن حتى من لا يقرأ ويكتب من المصريين، فإنه على يقين وعلم بأن من يتحدث بكلمات الله، وبمن يتحدث بهوى في نفسه من أجل التريند".

 

 

مواد متعلقة

الصحة العالمية تثمن جهود السعودية في تنظيم الحج

شريف مدكور يصدم الجمهور بكورونا بعد عودته من الحج

تشكيل فريق عمل بوزارة الهجرة لدعم أسر المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج

رئيس الوزراء ينهي زيارته للسعودية عقب أداء مناسك الحج

عضو عمومية السياحة يطالب بالاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل

الأضاحي ومناسك الحج في متاحف مصر

مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

الجريدة الورقية