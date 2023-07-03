عالم أزهري يحسم جدل إصابة الحجاج المقبول أعمالهم بنزلة برد .. فيديو

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إنّ غير المتخصصين في العلوم الشرعية يجب ألا يتحدثوا فيها، مشددًا على أن الحج علاقة بين العبد وربه وسبحانه وتعالى.

ونوه إلى أن القول بأن الإحساس بتكسير في الجسم أو الإصابة بالبرد دليل على قبول الله عز وجل للحج لا أساس له في الدين، مردفًا: “من يقول إن ذلك يريد التريند، وأي شخص في الإعلام أو في غيره يريد التصدي لأي حوار في الخطاب الديني يلجأ إلى أهل التخصص حتى لا نرى ما نراه من عبث وآراء ينتج عنها مياعة في الدين”.

وتابع العالم الأزهري: “أهل مصر لن يتراجعوا عن تقديم صحيح الدين للدنيا كلها، ولن يتراجع علماء الأزهر قيد أنملة عن بيان وتبيان ما أنزله الله على نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم”.

التضحية بالطيور كلام شاذ

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، إلى أنّه لا يجوز التضحية بطير، مشددًا على أن التضحية تجب على القادر والمستطيع، وتؤخذ من الغني للفقير.

وأكد: “لم يثبت على الأراضي المصرية أن وجدنا حالة واحدة قالت سنذبح طيرا،ـ وأتذكر أن أحد مشايخ الخليج أفتى بهذا الكلام في إحدى المناسبات وهو رأي شاذ، فأسماه أهل الخليج مفتي الدجاج، وعلينا أن نعيد الناس إلى القضايا الكبرى مثل توحيد صف المصريين والاحتفال بثورة 30 يونيو”.

وتابع العالم الأزهري:"لماذا يصر البعض على توصيل رسائل سلبية، بالرغم من أننا نشهد نعما لم يشهدها الآباء والأجداد من قبل، وللأسف هناك حالة من تنفير الناس، ولكن حتى من لا يقرأ ويكتب من المصريين، فإنه على يقين وعلم بأن من يتحدث بكلمات الله، وبمن يتحدث بهوى في نفسه من أجل التريند".