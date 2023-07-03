إحالة 3 أطباء بالشرقية للتحقيق لعدم وجودهم في النوبتجية المسائية

أحال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، 3 أطباء للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وذلك خلال متابعته لعمل الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، فى يومها التاسع على التوالى، والتى انطلقت يوم الأحد قبل الماضى على مستوى الجمهورية، وذلك بمراكز ومدن ههيا والزقازيق.

قرار وكيل الوزارة، جاء بعدما تلاحظ له عدم تواجد الأطباء الثلاثة بالنوبتجية خلال الفترة المسائية، وذلك بوحدات "الفواقسة، وبنى عامر، وهرية" موجهاً بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقى الخدمة، وتوفير أى احتياجات طبية لهم.

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد تفقد عمل الفرق الطبية بكل من وحدة طب الأسرة بالعدوة، ووحدة الزرزمون، وعيادة تنظيم الأسرة بالتل الأحمر، ووحدة طب الأسرة بالفواقسة، ووحدة العواسجة، التابعين للإدارة الصحية بههيا، ووحدة بنى عامر، ووحدة هرية، التابعان للإدارة الصحية بالزقازيق.

وتأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم حتى 1 اكتوبر 2023، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتى سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100 مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية،

وأضاف مسعود أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.