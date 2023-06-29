وزارة الصحة: توفر سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال بسوهاج

في إطار الدعم المستمر الذي تحظي به محافظة سوهاج خلال السنوات الأخيرة من زارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة، من خلال تطوير وتجديد المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية، قام قطاع الطب الوقائى بالوزارة بتوفير سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال.

وتضمن السيارة الجديدة جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة للكبار والصغار، خاصة الطعم الإجبارى للأطفال، وكذا الأمصال المختلفة.

السيارة مجهزة بأحدث أساليب التبريد، وتضم أحدث الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل.

تساهم السيارة بشكل كبير في مواجهة حالات الطوارئ، وسرعة نقل الطعوم والأمصال بين مراكز المحافظة المختلفة، والمحافظات المجاورة.