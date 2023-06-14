وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ مستشفى ساحل سليم ويتابع التنفيذ بالمستشفى الجديد

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ظهر اليوم أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد ، والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 أسرة. استمراراً للجولات اليومية لقيادات الصحة بأسيوط علي مختلف المنشآت الصحية لمتابعة وتقييم الأداء وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وحرص على تفقد سير العمل بمنبي المستشفي بحميات الشامية رافقة خلال الجولة دكتور نحميا وسلي عزيز مدير مستشفى ساحل سليم ودكتور ايمن نعيم نائب مدير المستشفي رئيس فريق مكافحة العدوي والقذافي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الإدارية بمديرية الصحة حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية والاستقبال العام بالمبني الجديد بحميات الشامية ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.

بدأ وكيل وزارة الصحة بأسيوط جولته الميدانية بتفقد أعمال الإنشاء وتابع معدلات التنفيذ في المشروع واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى الذي يتكون من 105 أسرة (60 إقامة و23 رعاية مركزة و22 حضانة)، ويضم أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلا عن مدرسة التمريض.

كما تابع وكيل الوزارة سير العمل للمبني الجديد بحميات الشامية لتفقد وحدة الغسيل الكلوي والاستقبال العام و العيادات الخارجية ، والتقى بعض المرضى بوحدة الغسيل الكلوى واطمأن على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم كما التقى بعض المواطنين من المترددين على العيادات الخارجية واستمع إلى طلباتهم معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو العمل بمبنى المستشفى الجديد وتشغيل كافة الأقسام به تلبية لاحتياجات المواطنين ولتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجرى إنشاؤه على مساحة 6666 مترا ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين لافتاً إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات.

في نهاية الجولة وعقب اجتماعه وإدارة المستشفي وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الشكر لإدارة مستشفى ساحل سليم المركزي وطاقم العمل بها من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال.