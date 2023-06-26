العناية الالهية تنقذ وكيل وزارة الصحة اثر انفجار بعقار الاسكندرية المنهار

انقذت العناية الإلهية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، من الاصابة اثر انفجار وقع أثناء رفع أنقاض عقار سيدى بشر المنهار والذي نتج عن تراكم الغاز أسفل العقار، بحسب ما أوضحه محافظ الإسكندرية، حيث كانت تقف وكيل وزارة الصحة على بعد خطوات أثناء وقوع الانفجار، وتباشر أعمال البحث عن الضحايا والمصابين.

وكشفت المعاينة أن الدور الأول من العقار عبارة عن ملهى ليلي، كان خاليا لحظة الانهيار، فيما يتواجد عدد آخر من المحلات أسفله وجاري البحث عن وجود ضحايا فيها.

وكشف شهود عيان، أن مالك عقار الإسكندرية المنهار بدء منذ أيام في بناء دور أخير زيادة في العقار عبارة عن 4 شقق، وعندما سأله السكان عنها قال أن ما يجري مجرد أعمال إصلاحات للمناور الداخلية للعقار وسطحه، ثم اكتشفوا فجأة بناء 4 شقق.

كان قد ارتفع عدد ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية، إلى 4 مصابين، وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية، أن العقار تعرض الانشطار بشكل رأسي ما تسبب في سقوطه، وطلبت جهات التحقيق ملف العقار المنكوب لفحصه، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت جميع قرارات الإزالة السابقة الصادرة عن الحي بشأن العقار المنهار والذي بني في فترة السبعينات.

وكان قد شهدت منطقة سيدى بشر صباح اليوم انهيار عقار مكون من 13 طابقا، وتابع لحي المنتزه أول، وأسفر الانهيار عن تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله، وجاري البحث عن عدد من الضحايا أسفله كانوا متواجدين في أحد المحلات التجارية أسفله.

وتلقى قسم الشرطة إخطارا عن انهيار عقار دكتور الحليب المجاور لبنزينة خليل حمادة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية رفقة قوات أمن الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجاري البحث عن ضحايا عالقين أسفل العقار لانتشالهم من تحت الأنقاض.

فى سياق متصل امر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية. وكلف جاد النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.