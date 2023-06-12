رسالة عاجلة من البابا فرانسيس لـ زيلينسكي

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن استعداده لفعل كل شيء لإنهاء معاناة الشعب الأوكراني، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

وأبلغ البابا فرانسيس، زيلينسكي، بأنه يجب أن يساهم في إرساء السلام في أسرع وقت ممكن، لفهم ما هو مطلوب لتحقيقه، وذلك وفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وأعرب البابا فرانسيس، عن أمله في عدم حل الخلافات على الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، باستخدام السلاح والعنف.

وكان مبعوث البابا فرانسيس الخاص الكاردينال ماتيو زوبي، قال إن خطة الفاتيكان للتسوية تشمل رحلة إلى موسكو، متوقعا أنه في إطار الرحلة إلى العاصمة الروسية، سيكون هناك استقبال من الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.