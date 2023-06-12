عاجل
فينيسيوس جونيور يرتدي قميص الأساطير بعد رحيل نجمه
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رسالة عاجلة من البابا فرانسيس لـ زيلينسكي

البابا فرانسيس وزيلينسكي
البابا فرانسيس وزيلينسكي

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن استعداده لفعل كل شيء لإنهاء معاناة الشعب الأوكراني، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

وأبلغ البابا فرانسيس، زيلينسكي، بأنه يجب أن يساهم في إرساء السلام في أسرع وقت ممكن، لفهم ما هو مطلوب لتحقيقه، وذلك وفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

txt

روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا قرب باخموت

txt

روسيا مستعدون للنظر في مقترحات محايدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وأعرب البابا فرانسيس، عن أمله في عدم حل الخلافات على الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، باستخدام السلاح والعنف.

وكان مبعوث البابا فرانسيس الخاص الكاردينال ماتيو زوبي، قال إن خطة الفاتيكان للتسوية تشمل رحلة إلى موسكو، متوقعا أنه في إطار الرحلة إلى العاصمة الروسية، سيكون هناك استقبال من الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

 

 

مواد متعلقة

وزير الري يبحث مع "الفاو" تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"

النواب يوافق على تخصيص أرض فضاء لنقابة المحامين بنبروه

فتاة ليبية تُخطف في وضح النهار.. فيديو

القرش الغدار.. هجوم يونيو يتكرر سنويًا والصيد الجائر متهم أول

قليل البخت.. ثعبان يهبط من السماء على وجه رجل (فيديو)

الثلاثاء انطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش بمسجد الحسين

جازان السعودية تحت الغبار.. والدفاع المدني يحذر

عاجل.. إصابة 19 جنديًا إسرائيليًا في انقلاب حافلة

الجريدة الورقية