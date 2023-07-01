احتجاجات أمام سفارة السويد بالعراق استنكارًا لحراق المصحف (شاهد)

اقتحم عشرات المتظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مبنى السفارة السويدية وتمكنوا من البقاء حوالى ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء بعد وصول قوات الأمن.

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وجاءت هذه الاحتجاجات عقب قيام المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا البالغ من العمر 37 عامًا الأربعاء، يوم عيد الأضحى، وقيامه بدوس نسخة من المصحف الشريف وإحراق صفحات منه أمام المسجد الكبير في ستوكهولم.

سفيرة السويد في بغداد جيسيكا سفاردستروم

واستدعت وزارة الخارجية العراقية الخميس الماضي، سفيرة السويد في بغداد جيسيكا سفاردستروم لإبلاغها احتجاج العراق الشديد على الإذن الذي أعطته بلادها لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف.

تعاون دولي لمكافحة الكراهية والتطرف

ويجب أن يكون هناك تعاون دولي لمكافحة الكراهية والتطرف والتصدي لهذه الأعمال المسيئة، وينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لتعزيز التسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات والديانات، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم.

وعلى المجتمع المحلي، أن يستخدم هذا الحادث المؤلم كفرصة لتعزيز الوحدة والتضامن الوطني، ويتعاون جميع الأفراد والمؤسسات في إحكام العلاقات الاجتماعية وتعزيز التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.



