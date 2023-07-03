مؤسس تمرد يهاجم جماعة الإخوان .. معادية لكل المصريين (فيديو)

أكد النائب محمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد أن جماعة الإخوان كانت معادية لكافة فئات الشعب المصري، وهو ما ظهر في العديد من الأحداث منها “حصار المحكمة الدستورية العليا، والتعديل الدستوري، وعزل النائب العام"

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وقال محمود بدر، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”،مساء اليوم الإثنين أنه ممتن للشعب المصري العظيم الذي كان داعم رئيسي لحركة تمرد، قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن تمرد حصلت على توقيع 22 مليون مواطن مصري، كانوا متواجدين في الثورة.

جماعة الإخوان اعتدت على الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وتابع أحد مؤسسي حركة تمرد، أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتدت على الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدا أن هذا الإعتداء كان بمثابة إعتداء على النسيج الوطني المصري.

وأشار محمود بدر إلى أنه كان هناك أزمات في البنزين والسولار، إضافة إلى ازمة انقطاع الكهرباء بشكل دائم، والحصار الذي قامت به الجماعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

من جانبه، علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: “الشعب المصري خرج بكل طوائفه في 30 يونيو، وتعالت الأصوات ”انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي"، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، وكان على القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

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وأضاف النمنم، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة الماضي: “هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تتكرر مرة أخرى، مثل ”غزو الهكسوس لمصر، هزيمة 67، حكم الإخوان لمصر"، لافتًا إلى أن “الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد، حكمهم كغزو الهكسوس”.

وتابع: هناك 3 دول في المنطقة “مصر، تركيا، إيران” ترتبط بالقوات المسلحة ارتباطًا وثيقًا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلًا سياسيًا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء، مردفًا:: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.