طارق تهامي يحذر من سيطرة الإخوان على المراكز الإسلامية بالخارج .. فيديو

قال طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان منتشرة بشكل كبير في الدول الأوروبية، مؤكدا أنها تحاول السيطرة على عدد كبير من المواطنين في الخارج عبر المراكز الإسلامية.

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وأكد أن الاتحاد الأوروبي تحرك بعد تحذيرات مصر من تلك الجماعة الإرهابية بعد الأحداث التي شهدتها الدول، منوها إلى أن العالم أصبح مرتبطا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعلى أوروبا مراجعة أنشطة الإخوان خاصة وأن هناك بعد الأجهزة المخابراتية التي ترعى مثل تلك الجماعات المحظورة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك الأجهزة المخابراتية تسببت في خراب العراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول المنطقة، مشددًا على أنه لولا صمود قيادات الجيش المصري لما وصلنا إلى نتيجة إيجابية.

محاولة فرض نظام ديني

فيما أكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين،عضو مجلس الشيوخ، أن الوعي لدى جماعة الإخوان الإرهابيين “صفر”، كما أنهم جماعة عنقودية منغلقة، وليس لديهم القدرة على الخروج من عباءة الجماعة لحكم الدولة.

وقال إن الإخوان الإرهابيين استطاعوا بشعاراتهم الرنانة كسب أصوات عدد من المصريين، في الانتخابات التي عقدت عقب 2011، لافتًا إلى أن وصول الإخوان للحكم في 2012، خير لمصر على المدى البعيد، لأنهم في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق كانوا سيعودون مرة أخرى بصورة قوية.

وكشف عماد الدين عن حديثه مع رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري، والذي شرح له أسباب العداوة بين جماعة الإخوان والشعب أثناء حكمهم، موضحًا أن الشعب المصري كان يؤمن بالدين الوسطي، ومهما فعل من أخطاء فالتوبة باب الرجوع إلى الله، ولكن عندما جاء الإخوان أرادوا فرض نظام ديني مختلف، ويجب على الشعب أخذ صك الموافقة من الإخوان والجماعة لدخول الجنة، لهذا طالب الشعب برحليهم.

وأضاف عماد الدين، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكنها الخروج للنور، وهي تعمل وتخطط في الخفاء، ورغبوا في دخول أبنائهم كليات الشرطة والحربية، ولكن طلبهم قبول بالرفض، موضحًا أنه في حالة لم تكن هناك ثورة 30 يونيو وتمكن الإخوان من الاستمرار في الحكم ، فكان سيتم تغير الهوية بالفعل، جاء ذلك خلال لقائهما مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين.