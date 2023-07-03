طريقة عمل سبرينغ رول باللحم والخضار

تعد سبرينغ رول باللحم والخضار من أطيب المقبلات الساخنة المقلية التي يمكن صنعها بكل سهولة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بحشوة الخضار مع اللحم المفروم المبهر بجانب الصلصات المفضلة.

سبرينغ رول باللحم والخضار

مقادير سبرينغ رول باللحم والخضار

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : غزير (للقلي)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل : كوب (مفروم ناعم)

- الجزر : نصف كوب (مبشور)

- البصل الأخضر : نصف كوب (مفروم ناعم)

- الملفوف : نصف كوب (مفروم ناعم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- صلصة الصويا : ملعقة صغيرة

- عجينة السبرينغ رول : 30 حبة

سبرينغ رول باللحم والخضار



طريقة التحضير



حمّي مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسّطة ثمّ أضيفي إليها ملعقة كبيرة من الزيت.

اقلّي اللحم فيها حتى يتغيّر لونه ثمّ ضعيه في وعاء جانباً.

في المقلاة نفسها، اقلّي البصل والثوم لحوالي دقيقتين.

أضيفي اللحم والجزر والبصل الأخضر والملفوف واتركي المزيج على النار لحوالي 10 دقائق.

نكّهي الحشوة بالملح والفلفل وصلصة الصويا ثمّ ارفعي المقلاة عن النار واتركيها جانباً حتى تصبح المكوّنات بدرجة حرارة الغرفة.

ضعي على قطعة من العجينة حوالي 3 ملاعق كبيرة من الحشوة ثمّ لفّيها بتأنٍ مع غلق الأطراف.

غمّسي الطرف بالقليل من الماء وضعيها في صينية.

أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

حمّي زيت غزير في مقلاة واقلي فيه السبرينغ رولز لحوالي دقيقتين حتى يتغيّر لونه.

صفّي القطع في طبق وقدّميه مباشرةً على سفرتك.