عصير الرمان يعالج التهاب المفاصل .. أبرز الفوائد وطريقة التحضير

يعرف عصير الرمان بفوائده العديدة؛ لإحتوائه على مضادات الأكسدة الفيتاينات الهامة لصحة الجسم والبشرة والشعر، لذا نقدم لك أسرع طريقة لتحضيره وأبرز فوائده.

عصير رمان

طريقة عمل عصير رمان

المقادير

- الرمان : كوب (طازج)

- الماء : كوب ونصف

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي الرمان في الخلاط الكهربائي مع نصف كوب من الماء.

صفّي المزيج في إبريق واسع.

أضيفي الماء المتبقّي إلى الابريق، السكر، الملح وعصير الليمون الحامض وحرّكي المكوّنات جيّداً.

وزّعي العصير على كوبين ثم قدميه.

عصير رمان

فوائد عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة :

وتحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من "البوليفينول"، وهذه المواد الكيميائية مضادات أكسدة قوية، ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر 3 مرات من الشاي الأخضر، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

يحتوي على فيتامين سي :

ويحتوي عصير الرمان على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي (C).

يقي من مرض ألزهايمر :

ويعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان وتركيزها العالي يعمل على إعاقة تقدم مرض ألزهايمر ويحمي الذاكرة.

مضاد للالتهابات :

ويحتوي عصير الرمان على مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

علاج التهاب المفاصل :

قد تساعد مركبات "الفلافونول" الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يسهم في الفصال العظمي وتلف الغضاريف.

الوقاية من أمراض القلب :

ويعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين؛ حيث أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة، وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن الرمان قد يتفاعل سلبا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.

محاربة خفض ضغط الدم :

ويساعد شرب عصير الرمان يوميا أيضا في خفض ضغط الدم الانقباضي.

تقوية الذاكرة :

أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير الرمان يوميا قد يحسن التعلم والذاكرة.