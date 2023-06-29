طريقة عمل عصير كيوي بالموز لضايفة العيد

عصير كيوي بالموز من المشروبات الصحية التي يعشقها الجميع، فيتميز بمذاقه الشهي، كما يحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره لضيافة العيد.

عصير كيوي بالموز

طريقة عمل عصير كيوي بالموز

المقادير

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- كيوي : 3 حبات (مقطع شرائح)

- حليب : 2 كوب

- الماء : نصف كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الموز، والكيوي، والحليب، والماء، والعسل.

اخلطي المكونات جيدًا لعدة دقائق حتى تتجانس مع بعضها البعض.

صبي العصير في أكواب التقديم وزينيه بشرائح الموز، ثم قدميه بارداً.

فوائد الكيوي

دعم المناعة

سيوفر لك تناول حبتين من الكيوي أكثر من 100٪ من احتياجاتك من فيتامين سي، نظرًا لأن البيانات تُظهر أن نقص فيتامين C مرتبط بضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C، مثل الكيوي ، يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك وتجنب النقص، وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحتك المناعية تحت السيطرة.

دعم الهضم

يحتوي الكيوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يمكن أن يلعب دورًا في مساعدة عملية الهضم، تظهر البيانات أن مستخلص الكيوي يساعد في هضم بعض البروتينات، بما في ذلك البروتينات الموجودة في الزبادي والجبن والأسماك.

يعتبر الكيوي مصدرًا طبيعيًا للألياف، وهو محبوب في عالم المغذيات الصحية للجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الألياف في دعم انتظام حركة الأمعاء وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، إذا كنت تأكل قشر الكيوي جنبًا إلى جنب مع اللحم، فسوف تزود نفسك بمزيد من الألياف الداعمة لصحة الأمعاء.

تحسن في امتصاص الحديد

إذا كنت تتناول الكيوي الذي يحتوي على مصادر من الحديد النباتي ، مثل السبانخ والحبوب الكاملة والمكسرات، فقد تواجه امتصاصًا محسنًا لهذا المعدن الأساسي، فيتامين ج لديه القدرة على مساعدة الجسم على امتصاص واستخدام هذا النوع من الحديد ، مما قد يساعد الجسم على مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

فوائد الموز

دعم صحة الجهاز الهضمي

يعد الموز مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي ويساهم تناوله في تقليل مختلف مشاكل القولون، ويمكن أن تتضمن فوائد الموز للجهاز الهضمي ما يلي:

تحسين عملية الهضم، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء.

الوقاية من الإمساك، فالموز الأخضر أو الموز الأصفر يحتويان على نسبة جيدة من ألياف البكتين التي تساعد على تليين البراز والوقاية من الإمساك.

تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وذلك بفضل احتوائه على النشا المقاوم.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وهي فائدة من فوائد الموز التي يحتمل أن تعود أيضًا لاحتوائه على ألياف البكتين.

كما يعد الموز أحد أنواع الأطعمة التي يفضل تناولها في حالة المعاناة من الإسهال، فهو يساهم في تعويض ما فقده الجسم من ماء وشوارد، مثل البوتاسيوم.

وينصح أيضًا بتناوله كوجبة خفيفة في حالة الإصابة بداء كرون والتهاب القولون.

الوقاية من أمراض الكلى

تعود فوائد الموز المتمثلة في تحسين صحة الكلى والوقاية من أمراض الكلى لكونه مصدرًا غنيًا بعنصر البوتاسيوم المفيد في الحفاظ على ضغط الدم ووظائف الكلى الصحية، ومن الممكن أن يساعد تناول الموز الغني بالبوتاسيوم في المراحل الأولى من أمراض الكلى المزمنة على تقليل ضغط الدم والإبطاء من تطور المرض.

لكن، يجب التحذير من تناول كميات كبيرة من الموز والبوتاسيوم في المراحل المتقدمة من أمراض الكلى والتي تتطلب الخضوع لعملية غسيل الكلى، فذلك يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة المريض.

ويمكن أن تتضمن فوائد الموز للكلى أيضًا إمكانية مساهمة البوتاسيوم المتواجد فيه في تقليل تكوين حصوات الكلى مع تقدم الفرد بالعمر.