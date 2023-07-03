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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي كيكة الفراولة بالكريمة بخطوات بسيطة

كيكة الفراولة بالكريمة
كيكة الفراولة بالكريمة

تعتبر كيكة الفراولة بالكريمة من أطيب الحلويات بالفراولة التي يمكن صنعها بطرق سهلة وبسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة لذيذة وطيبة ومثالية للمناسبات العائلية والحفلات كيكة الفراولة بالكريمة.

كيكة الفراولة بالكريمة

مقادير كيكة الفراولة بالكريمة


- سكر : 2 كوب
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- البيض : 3 حبات
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- دقيق : 2 كوب
- حليب : كوب
- الماء : كوب
- الفراولة : 2 كوب
- كريمة : 3 اكواب (مخفوقة)

كيكة الفراولة بالكريمة
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طريقة التحضير


ضعي الفراولة مع الماء وكوب من السكر في وعاء الخلاط الكهربائي.
اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.
اخلطي البيض مع السكر، والزبدة، والحليب، والفانيليا في وعاء.
اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيه فوق مزيج البيض واعجني جيداً، ثم أضيفي مزيج الفراولة وقلبي جيداً.
حضّري صينية فرن مدهونة بالزبدة وضعي بها خليط الكيك.
حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج الكيكة، ثم أخرجيها من الفرن وقطّعيها إلى طبقات بالعرض.
أحضري أول طبقة وادهنيها بالكريمة، ثم ضعي الطبقة الثانية وادهنيها بالكريمة، ثم ضعي آخر طبقة وزيّني بالكريمة على الوجه، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد، ثم قطّعيها وقدميها.

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