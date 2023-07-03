ادعاءات إسرائيلية بوجود أسلحة داخل مسجد الأنصار بجنين

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورًا تظهر ما أدعي به على وجود أسلحة ومتفجرات تم العثور عليها داخل مسجد الأنصار في مخيم جنين.

وأفاد بيان الجيش أنه جرى تدخل قوات جيش الدفاع في الطابق السفلي من المسجد بعد تبادل لإطلاق النار، حيث احتجز مسلحون فلسطينيون، وتم العثور على حفرتين تحتويان على كميات كبيرة من الأسلحة.

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رئيس الشاباك الإسرائيلي يدعي وجود أسلحة في المسجد

وتبادل الجانبين إطلاق النار حين لجئ مسلحين إلى مسجد الناصري في مخيم جنين. وبتوجيه من "الشاباك" وهيئة الاستخبارات العسكرية، قامت القوات بتفتيش الطابق السفلي من المسجد، حيث ادعوا انهم عثروا على حفرتين تحتويان على متفجرات وأسلحة ومعدات عسكرية. وتعمل القوات حاليًا على تفكيك وإبطال مفعول هذه الأسلحة.

وفي وقت سابق اقتحم جيش الإحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارًا على المسجد بزعم تحصن مسلحين في داخله، وبعد ذلك قام بقصفه بواسطة المسيرات. وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المتصاعدة منذ فجر الاثنين إلى 8، مع وجود أكثر من 40 جريحًا، 10 منهم في حالة خطيرة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت السلطات الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين بدعوى تحصن مسلحين في داخله، وتم فرض حصار على المسجد واستخدمت القوات الإسرائيلية القذائف المضادة للدروع والطائرات المسيرة في الهجوم. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد القتلى إلى 8 ووجود أكثر من 40 جريحًا، من بينهم 10 في حالة حرجة.

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد قام الشبان المتحصنون بداخل المسجد بالفرار من خلال نفق حفروه بجانب المسجد، وأدعي الجيش الإسرائيلي وجود نفق داخل المسجد.

2000 جندي إسرائيلي يشارك في ضرب سكان مدينة جنين

وأفادت تقارير نقلًا عن صحيفة روتيرز، بأن القوات الإسرائيلية تستمر في هجومها على مدينة جنين ومخيمها، وتشن هجمات جوية وبرية عنيفة، وتستخدم الطائرات المسيرة في الهجوم. تشير المصادر إلى أن هناك حوالي 2000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في جنين.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن أهالي مدينة جنين

قام جيش الاحتلال بتدمير الخطوط الرئيسية لشبكة المياه في المدينة بشكل كبير ومتعمد، حسب بلدية جنين. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المعادلة تغيرت وسيتم ضرب "الإرهاب في كل مكان".

ودعا منسق الأمم المتحدة إلى تهدئة الوضع في جنين بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وتشهد مدينة جنين استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، وفقًا للصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا على المدينة ويمنع وصول الفرق الطبية والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. العدد المتوقع للشهداء يزداد بسبب الإصابات الحرجة داخل مخيم جنين، وتركز هذه الإصابات في حي الحواشين.