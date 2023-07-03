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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

"عرين الأسود" تُهدد إسرائيل وتدعو لمساعدة جنين

مجموعات عرين الأسود
مجموعات عرين الأسود

فتحت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية المُسلحة النار على جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعت الفلسطينيين داخل البلاد وخارجها، للخروج في مسيرات نصرة لجنين ومخيّمها، عند السابعة من مساء اليوم الاثنين، كما دعت المُقاومين لمساعدة مُقاتلي جنين.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "سما نيوز"، مساء اليوم الاثنين، توجهت المجموعة في بيان عبر "تلجرام"، إلى الفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية والقدس والداخل، وفي الشتات وفي قطاع غزة، والأطفال قبل الكبار والشيوخ قبل الشباب، بالخروج السابعة مساء، إلى الشوارع والميادين والحواجز "مُهللين مكبرين من أجل جنين، وشهدائها، وتضحياتهم".

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الاحتلال يجرف شوارع جنين ويمنع الإسعاف من المرور (فيديو)

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مُستشفى وتقصف مبنى سكنيًا في جنين

وطالبت المجموعة "الجماهير الفلسطينية بقطع طرق المُستوطنين، وطرق إمداداتهم، باعتبار أن ذلك يُخفف عن المُقاتلين في المخيم".

وأشارت إلى أن مجموعة من مُقاتلي "عرين الأسود" وصلوا مخيم جنين فجر اليوم، للمشاركة في القتال.

مجموعات عرين الأسود تدعو لمشاغلة قوات الاحتلال في أي مكان يتواجدون فيه:

وأضافت أنه يجب أن يصل "صوت الجميع إلى كُل مُقاتل حر"، داعية كل "من يمتلك السلاح ولا يستطيع الوصول إلى جنين، لمشاغلة قوات الاحتلال في أي مكان يتواجدون فيه".

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وتوعدت عرين الأسود الجيش الإسرائيلي، قائلة: "ليس للعدو بإذن الله إلا الدمار والسواد سنُريكم أرضًا محروقة بأذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كُل مكان وموقع لا نُريد من مُقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنُشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيدة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة الثالثة مساء الاثنين عن مقتل 8 شه وأكثر من 50 جريحًا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، بينهم 10 بحالة خطيرة، ويضاف لهم محمد عماد حسنين 21 عامًا في مدينة البيرة.

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