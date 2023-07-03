عاجل
القمر العملاق يزين سماء السعودية الليلة بيان عاجل من تركيا والإمارات حول العدوان الإسرائيلي على جنين طارق تهامي يحذر من سيطرة الإخوان على المراكز الإسلامية بالخارج .. فيديو الصين تُصدر بيانًا عاجلاً حول التصريحات الأمريكية بغزو تايوان النائب طارق تهامي يفضح الإخوان .. يمتلكون قنابل وصواريخ مضادة للطائرات
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قناصة الاحتلال تصنع فتحات فى منازل جنين لاستهداف المقاومة .. فيديو

القناصة الإسرائيلية
القناصة الإسرائيلية

وسط الوضع المشتعل حاليا في فلسطين خاصة في مدينة جنين، قام جنود الكيان الإسرائيلي، بدخول أحد المنازل الفلسطينية، وعمل فتحات للقناصة، لاستهداف المقاومة الفلسطينية بالقرب من مدخل مخيم جنين.

اقرأ أيضا.. الاحتلال يقصف المستشفيات والصحفيين في جنين .. فيديو

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يثقبون جدار أحد المنازل المرتفعة، ليتمركز بها قوات القناصة.

 


واستهدف رصاص الكيان الإسرائيلي، الصحفيين والمستشفيات، ومسجد الأنصار في مدينة جنين، بعد حصار استمر ساعات، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صور نقلا عن الناطق باسم جيش الاحتلال، يقول إنها من داخل المسجد، وتم العثور على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد الأنصار، في جنين بعد حصار مسلحين بداخله بناءً على معلومات استبخاراتية.

اقرأ أيضا.. "عرين الأسود" تُهدد إسرائيل وتدعو لمساعدة جنين

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

مواد متعلقة

الاحتلال يقصف المستشفيات والصحفيين في جنين .. فيديو

حقيقة وجود أنفاق فى مسجد الأنصار بجنين

مدربة ترقص مع دولفين .. انسجام يبهر الجمهور (فيديو)

طفل يسقط من ارتفاع شاهق.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

الاحتلال يجرف شوارع جنين ويمنع الإسعاف من المرور (فيديو)

جيش الاحتلال يهدد باقتحام مسجد في مدينة جنين

اعتدال في درجات الحرارة .. توقعات الأرصاد لطقس الغد

9 برامج تحت مظلة "المعرفة المائية" لتدريب 1264 شخصًا من مصر وأفريقيا
الجريدة الورقية