قناصة الاحتلال تصنع فتحات فى منازل جنين لاستهداف المقاومة .. فيديو

وسط الوضع المشتعل حاليا في فلسطين خاصة في مدينة جنين، قام جنود الكيان الإسرائيلي، بدخول أحد المنازل الفلسطينية، وعمل فتحات للقناصة، لاستهداف المقاومة الفلسطينية بالقرب من مدخل مخيم جنين.

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وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يثقبون جدار أحد المنازل المرتفعة، ليتمركز بها قوات القناصة.

الاحتلال لا يتقدم إلا بعد أن يؤمن جنوده بشكل محكم ولهذا يتقدم ببطء شديد ويصعب ايقاع الخسائر به إلا أن شباب جنين لها وقدروا على ايقاع جنود الاحتلال في كمائن.

فيديو يظهر كيف يقوم جنود الاحتلال بعمل فتحات للقناصة فوق احدى المباني القريبة من مدخل مخيم جنين صباح اليوم.



ياسين عز الدين pic.twitter.com/sAmMnQBOwP — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) July 3, 2023



واستهدف رصاص الكيان الإسرائيلي، الصحفيين والمستشفيات، ومسجد الأنصار في مدينة جنين، بعد حصار استمر ساعات، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صور نقلا عن الناطق باسم جيش الاحتلال، يقول إنها من داخل المسجد، وتم العثور على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد الأنصار، في جنين بعد حصار مسلحين بداخله بناءً على معلومات استبخاراتية.

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ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.