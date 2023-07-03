ديانا كرزون تحتفل بطفلها الثاني بإطلالة حرير .. صور

احتفلت النجمة ديانا كرزون بوضع طفلها الثاني من الإعلامي معاذ العمري، ليلة أمس، حيث قامت بنشر صورتها الأولي وهي تحضن طفلها داخل غرفة المستشفى، لتعبر عن سعادتها بقدومه.

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وظهرت ديانا كرزون بإطلالة عفوية أنيقة، وارتدت بيجامة حريرية مرزكشه ببعض الرسومات الراقية.

وزينت خصلات شعرها بتوكة عريضة مرصعه بحبات الكريستال تاركة خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج لتضع بعض اللمسات الناعمة مع لون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام لتشكف عن جنس وأسم طفلها الثاني، قائلة: " الحمدلله على كرمه وعطاياه شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وزي ما عودتونا دائماً كنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلنا الثاني "راشد".

يذكر أن النجمة الأردنية رُزقت بطفلتها الأولى سلمى في عام 2021، وتحرص حتى الساعة على إخفاء ملامح الابنة عن الإعلام والـ"سوشيال ميديا".

ديانا سمير كرزون (30 أكتوبر 1983 -) مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

حياتها الأسرية

ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى»في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد"

مشوارها الفني

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان

برنامج سوبر ستار

شاركت في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك».