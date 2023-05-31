ديانا كرزون تطل بالأبيض والألماس يعكس فخامة ذوقها (صور)

خطفت النجمة الأردانية ديانا كرزون عدسات الصحافة والإعلام أثناء إحيائها أحد الأفراح بإطلالتها البيضاء الساحرة التي برزت حملها بشكل محتشم.

وحرصت ديانا كرزون على مشاركة متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، لتكن دائما محط اهتمام وإعجاب متابعيها بإطلالتها الساحرة المفعمة بالأناقة والأحتشام في آن واحد.

ديانا كرزون تتألق بالتل المرصع بالكريستال

وتألقت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا فضفاضا، بأكمام طويلة واسعة، صمم من قماش التل المطرز بالكامل بحبات الخرز والكريستال مع الريش الناعم من الأطراف، الفستان حمل توقيع مصممة الأزياء Zainab Kisswani، وتزينت ببعض المجوهرات الماسية الفاخرة.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ديانا كرزون تسريحة شعر جذابة بلم خصلاتها للوراء لتبرز ملامحها بشكل ناعم، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير الفاتح في الشفاه.

ديانا كرزون

ديانا سمير كرزون من مواليد 30 أكتوبر 1983، مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

حياتها الأسرية

ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياًفي يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى».

مشوارها الفني

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان

برنامج سوبر ستار

شاركت في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك»

أصدرت أول ألبوماتها بعنوان “ديانا سوبر ستار العرب 2003” مع شركة ميوزيك ماستر اشتهرت منه أغنيتين أنساني ما بنساك والشره بره وبعيد التي لحنها عبد الله العقود.

تميزت بحرصها على التنوع في لونها الأغاني ما بين الرومانسي والدرامي، كما تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين منهم “محمد الرفاعي” و”أمير طعيمة” و”حميد الشاعري”، في عام 2005 طرحت ألبومها الثاّني بعنوان “العمر ماشي”، قدمت العديد من الأغنيات بلهجات عربية مختلفة، منها المصرية والخليجية والأردنية واللبنانية والعراقية مما جعلها المطربة الأكثر نجاحاً في الأردن، في عام 2010 وقعت عقدا مع المنتج الأردني محمد المجالي صاحب شركة الأمل للإنتاج الفني أصدرت ألبومها الثالث “ديانا 2010” لكنها انفصلت عنه بسبب خلافات وطلبه الزواج منها عرفيا وشرعيا إضافة لتهديدها.

قدمت ألبوما خليجيا عام 2012 بعنوان خليجي ديانا كرزون اختيرت لتكون وجها إعلانيا لعدة منتجات منها زيت الشعر دابر أملا شاركها الممثل التركي ساروهان هونيل المعروف ب الأسمر في كليب الجرح عام 2009 والممثل اللبناني شادي ريشا في كليب كلمة أحب عام 2014 عام 2015 خلال انتخابات رئاسة الفيفا دشنت حملة لدعم الأمير علي بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس 2017 قامت بافتتاح بغداد مول في العاصمة العراقية بمشاركة مجموعة فنانين عراقيين وعرب.