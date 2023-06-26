النيابة العامة تامر بضبط واحضار صاحب عقار الإسكندرية المنهار

أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بالتحفظ على ملف عقار خليل حمادة بمنطقة ميامى شرق الإسكندرية، المنهار واحضاره إلى سراى النيابة، حيث شهدت منطقة ميامى انهيار عقار مكون من أرضى و13 طابقًا كان يستخدمه صاحبه كوحدات مصيفية لتأجيرها لزوار الإسكندرية، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض.

كما أمر المحامى العام لنيابات استئناف الاسكندرية، بمراجعة جميع القرارات الصادرة بشأن العقار المنهار واستدعاء مسئولى الحى لسؤالهم في حالة وجود قرارات صادرة بشأن العقار وعدم تنفيذ هذه القرارات.كما امرت النيابة العامة بتشكيل لجنة عاجلة من مديرية الاسكان لفحص العقار

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة سيدى بشر بالاسكندرية المنهار بالفحص والمعاينة تبين ان العقار مكون من ارضى و13 طابقاً، في شارع خليل حمادة على البحر، فيما كثفت قوات الحماية المدنية جهودها للعثور على ضحايا أو ناجين من الحادث.

وأكد شهود عيان من جيران العقار المنهار، أن المقاول بنى طابق كامل مكون من 4 شقق من دون أن يعلم السكان شيئاً بهذا الامر،

أوهمهم انه يقوم بإصلاحات وترميمات في المناور والمداخل في حين انه كان ينشأ 4 شقق اضافية في الطابق الأخير، مشيرا إلى أن شقة منهم انهارت اليوم والشقق الثلاثة المتبقية تعانى من التصدع ومهددة بالانهيار ايضا.

وفور وقوع الحادث انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14 طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وقال المحافظ أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وكشف المحافظ عن إن سكان عقار خليل حمادة المنهار في منطقة ميامي من المصطافين الذين يردون إلى الإسكندرية في موسم الصيف، وليسوا من السكان الأصليين للمدينة،موضحاً أن العقار المنهار قديم وصادر له قرار إزالة للطابق الأخير، كما أن العقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في المحافظة لاتخاذ قرار بشأنه.

وقال أن وزير التنمية المحلية ومكتب رئيس الوزراء تواصلوا من اللحظة الأولى للاطمئنان على الوضع الحالى لموقع العقار.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في المديرية، بوقوع انهيار عقار في منطقة ميامى، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لإسعاف المصابين، بينها سيارات مجهزة طبياً كعنايات مركزة للتعامل مع الحالات الخطرة.

وأضافت «طهيو»، أن العقار يقطنه مصطافين فقط وليسوا من أهالى المنطقة، وجارى تحديد عدد الأفراد بالداخل، فيما تم العثور على 4 مصابين وتم تحويلهم للعلاج في أقرب مستشفى من موقع الحادث وهى مستشفى شرق المدينة .