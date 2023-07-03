7 فوائد للإبر الصينية فى التخسيس وعلاج الأمراض

يعتبر أسلوب علاج الوخز بالإبر الصينية من الطرق القديمة الحديثة المستخدمة فى علاج الكثير من المشاكل الصحية، والتى يعود اكتشافها إلى الصينيين منذ آلاف السنين، وأثبت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن استخدامها يعد وسيلة فعالة لعلاج كثير من الأمراض وتخفيف الألم.

ويقول الدكتور ماهر أحمد القبلاوى، أستاذ العلاج الطبيعى والسمنة بجامعة القاهرة، إن الإبر الصينية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تنطوى على تحفيز نقاط تشريحية معينة فى الجسم باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والتى تتمثل فى اختراق الجلد بواسطة إبر معدنية رقيقة صلبة، ثم يتم تحريكها بالأيدى أو عن طريق التحفيز الكهربائى وذلك بهدف التخفيف من الألم.

واعترفت مراكز الأبحاث العالمية فى مجال السمنة بفشل الكثير من الأدوية فى فقد الشهية وضبط الهرمونات وزيادة نسبة الحرق هذا بجانب مضاعفات كثير منها للارتفاع الباهظ لأسعارها وأوصت باستخدام الإبر الصينية كعلاج آمن يوضع بالأذن فى نقاط معينة للحصول على هذه النتائج.

ويوضح الدكتور ماهر أحمد القبلاوى، أن الإبر الصينية هى أحد أنواع العلاج الشهيرة، والذى تتم ممارسته بالصين، وهى إبر رفيعة جداً، رفع الشعرة تغرس فى مناطق متنوعة فى الجسم، لعلاج مرض معين أو لتحسين حالة الفرد وطاقته الإيجابية، وتستهدف الإبر المناطق العصبية الطرفية لتسكين الألم أو تساعد أحياناً فى التخدير قبل الدخول لإجراء عملية ويعتمد نجاح الإبر على المنطقة التى تعزز فيها لذا يحتاج الشخص إلى الكثير من التدريب والممارسة ليحسن عملها.

ويؤكد الدكتور ماهر القبلاوى أن الإبر الصينية تستخدم كعلاج لإنقاص الوزن، فهى تغرز بمناطق معينة لها صلة بالمعدة ومركز الشبع، فتثير الإحساس بالشبع عند تناول كميات معينة خفيفة من الطعام، وتثبت حركة المعدة أو تقللها لتطول عملية الهضم ويبقى الشعور بالشبع مستمرًا، لكن يفضل اتباع نظام غذائى مع ممارسة الرياضة مع الإبر الصينية.

ولا يُنصح الدكتور ماهر القبلاوى، بأخذ الإبر للأشخاص الذين يعانون من سمنة عادية، لذلك يفضل استخدام الإبر لمن يزيد وزنه على عشرين كيلوجرامًا.

ويشير الدكتور ماهر القبلاوى، إلى فوائد الإبر الصينية للتخسيس منها تقلص المعدة، فيشعر الشحص بالشبع وتحسن أداء عملية الأيض فى الجسم وتزيد حرق الدهون فى الجسم تعتبر صحية تمامًا، خاصة أنّها لا تستخدم إلا لمرة وتقلل التوتر المصاحب للرجيم، مما يدفع الشخص للاستمرار دون تعب وتمد الجسم بالطاقة والشعور بالحيوية ولا تحدث أى تفاعل غير سليم بالجسم، فهى خالية من المواد الكيماوية.

د. ماهر أحمد القبلاوى

ويضيف الدكتور ماهر القبلاوى، أن الإبر الصينية المستخدمة فى التخسيس هى إبر الإذن، هى إبر صغيرة تُغرز بمنطقة الأذن، ويمكن غرز من إبرتين إلى خمس إبر فى أى نقطة من نقاط التخسيس الموجودة بالأذن، حين أنّ الأذن تحتوى على تسعين نقطة، منها عشر نقاط خاصة بالتخسيس، وفى كلّ جلسة يتم غرز الإبر فى أذن واحدة لمدة أسبوع، وفى الأسبوع الثانى توضع الإبر فى الأذن الثانية.

وختامًا ينصح الدكتور ماهر أحمد القبلاوى، عند استخدام الإبر الصينية للتخسيس بممارسة نصائح هامة عند استخدام الإبر الصينية للتخسيس وذلك لزيادة فاعلية الإبر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ومن ذلك عدم ممارسة الرياضة، ويجب الانتباه إلى عدم ممارستها مباشرة بعد ممارسة جلسة الإبر الصينية، وضرورة الإكثار من شرب الماء والإكثار من الخضراوات والفواكه، والابتعاد عن المشروبات الغازية والطعام المشبع بالدهون.