برشلونة يواصل دفع أموال ميسي.. ومفاجأة في تفاصيل عقده مع إنتر ميامي

ليونيل ميسي، كشفت تقارير صحفية عن مميزات انتقال الارجنتيني لونيل ميسي الى نادى انتر ميامي الامريكي وأشارت الى تفاصيل عقده والمزايا التى سيحصل عليها مع النادي.

لونيل ميسي ومفاجأة برشلونة وباريس سان جيرمان

وأوضحت:" ان ميسي سيتقاضى مع انتر ميامي الامريكي نادية الجديد مبلغ يتراوح ما بين 50 الى 60 مليون يورو سنويا".

وأشار:" الى انه يملك أسهم مع با ريس سسان جيرمان ناديه السابق، وذلك بعد اعتزاله اللعب داخل المستطل الاخضر".

وأكدت:" ان مسؤولو انتر ميامي الاميركي يعقدون النيه على ابرام ثلاثة صفقات من العيار الثقيل تدعيما لجهود لونيل ميسي ومساعدته مع الفريق وفى مقدمتهم جوردى ألبا الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى".

وكان ليونيل ميسي قد قرر عدم التجديد لفريق برشلونة وذلك للابتعاد عن الضغط والشهرة مؤقتا، بالاضافة الى ان النادى الكتالونى يظل يدفع راتبا للبرغوث حتى الان بسبب انه لم يتقاضي راتبه منذ ان كان يرتدى قيص البارسا وتم جدولته.

ويخوض الفريق الأول بنادي انتر ميامي الامريكي مباراته الاولى بظهرو الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي والاسباني سيرجيو بوسكيتس، والتي تجمع الفريق أمام نادي اوستن، على ملعب ستاد لوكهارت، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي.

انتر ميامي يعاني في الدوري الامريكي

ويمر فريق انتر ميامي بفترة صعبة في الدوري الامريكي، بعدما استمر لسبعة مباريات على التوالي دون تحقيق الانتصار في دوري الـ إم إلى إس.

ويتواجد فريق الكرة الاول بنادى انتر ميامي فى المركز المركز الخامس عشر والأخير بترتيب أندية دوري القسم الشرقي برصيد 15 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 13 لقاء.

ويتولى ليونيل ميسي فريقه الجديد انتر ميامي على أمل تحسين المستوى الهجومي للفريق كونه يمتلك أضعف خط هجومي في المسابقة برصيد 17 هدف سجلها الفريق الامريكي.

واستقبل فريق انتر ميامي المريكى 28 هدف بعد مرور 18 مباراة لعبها اصحاب الارض في لقاء يوم الاحد.

يبتعد انتر ميامي بفارق 11 نقطة عن نادي دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع، والذي يمتلك البطاقة التأهيليه لمباريات التصفيات المؤهلة لمجموعة المباريات النهائية؛ والتي تحدد بطل الدوري الامريكي عن نسخة الموسم الجاري.

من المتوقع أن يدخل ميسي تشكيل انتر ميامي الاساسي في مواجهة اوستن اف سي، حيث سيكون الأرجنتيني على حساب اللاعب بنجامين كريماسكي الجناح الأيمن الحالي للفريق.

بينما قد يدخل سيرجيو بوسكيتس التشكيل الأساسي بدلًا من اللاعب ديفيد رويز متوسط ميدان الفريق وصاحب الهدف الرابع عن طريق الخطأ في مرماه لصالح فريق فيلاديلفيا في مواجهة الجولة الماضية.