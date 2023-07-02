أشاد الفنان العراقي سلام العيداني بالفيلم السينمائي العراقي "ميسي بغداد" بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية واصفًا إياه بأنه ملحمة إنسانية قبل أن تكون سينمائية واستطاع الفيلم أن يضع السينما العراقية في مكانة عالية التي تمكنه من المنافسة على جوائز الأوسكار في النسخة القادمة.

وأضاف الفنان سلام العيداني أن الفيلم يسلط الضوء على قصة إنسانية لطفل عراقي عاشق لكرة القدم ولكنه يتعرض لفقد ساقه بسبب وظيفة والده، و يقاتل الأب من أجل عائلته ويظل هذا الطفل يكافح من أجل الحفاظ على حلمه حيًا وبالفعل يظل يجاهد ويكافح إلى ان يصل لحلمه، مؤكدًا بأن هذا النوع من أنوع السينما يحتوى على العديد من الأهداف الإنسانية وله مغزى للبشرية بأكملها وأنه لا يوجد مستحيل.

آخر أعمال الفنان سلام العيداني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سلام العيداني التي شارك فيها هو مسلسل "المهمة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي واستطاع ان يلفت انتباه الكثير من الجمهور بدوره في العمل الدرامي، المسلسل من تأليف الكاتب أحمد عباس، ويتناول قضية اجتماعية عراقية بطريقة تراجيدية بحتة، وهي عبارة عن صراع مستدام بين الخير والشر.

الفنان سلام العيداني يشيد بميسي بغداد.. "ملحمة إنسانية رفعت من السينما العراقية"

الفنان سلام العيداني يشيد بميسي بغداد.. "ملحمة إنسانية رفعت من السينما العراقية"