مالك إنتر ميامي: مفاوضات التعاقد مع ميسي استمرت 3 سنوات

أكد خورخي ماس، مالك إنتر ميامي الأمريكي، في حوار صحيفة "El PAIS" الإسبانية، أن مفاوضات التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت طويلة، حيث استمرت 3 سنوات، بعدما أصبح مستقبله مع برشلونة شبه محسوم بعدم رغبته في الاستمرار.

وشدد على أن ديفيد بيكهام، نجم إنجلترا وريال مدريد السابق، تحدث مع ميسي في الأمور الفنية فقط، كما أن إنتر ميامي ضغط على الأرجنتيني من خلال الحديث مع والده ووكيل أعماله خورخي، حتى وافق على العرض خلال الصيف الحالي.

وأوضح ماس أن شركة آبل كان لها دور في انتقال ميسي لميامي، بعدما عرضت عليه حصة في أرباح الشركة في المستقبل ونفس الأمر مع أديداس.

وشددت ماس على أن النادي كان يريد التعاقد مع لاعبين مميزين يحبهم ميسي، لذلك تعاقدنا مع بوسكيتس وأيضًا جوردي ألبا، كما تفاوضنا مع لويس سواريز ودي ماريا.

مالك إنتر ميامي: ريال مدريد هو فريقي المفضل

تحدث خورخي ماس، مالك إنتر ميامي عن مدة المفاوضات مع ميسي للانتقال للفريق الأمريكي، حيث قال: "كانت مفاوضات طويلة، فقد استمرت 3 سنوات، حيث كان هناك عام ونصف العام من المفاوضات بشكل مكثف للغاية، أجرينا محادثات عديدة مع والده ووكيله خورخي، وانتهت في مايو الماضي".

وعن دور النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في المفاوضات، قال:" ديفيد بيكهام تحدث مع ليو في الجزء الفني فقط، لأنه كان في الملاعب لفترة كبيرة، لذلك لم أرغب في الضغط عليه لكننا تحدثنا معه في أكثر من مكان مثل برشلونة، ميامي، روزاريو والدوحة".

وأضاف: "كانت هناك محادثات مع شركة آبل لحصول ميسي على نسبة من البث والرعاية إذا ازدادت الشعبية أكثر في الدوري الأمريكي ونفس الحال لشركة أديداس من نسبة بيع القمصان".

بينما تطرق للحديث عن صفقتي بوسكيتس وجوردي ألبا، فقال: "كان ضروريًا بالنسبة لنا التعاقد مع لاعبين مميزين يعرفهم ميسي جيدًا، حيث أجرينا محادثات مع سيرجيو منذ أكثر أو أقل من عام، مما يجعل وجوده مهمًا بالنسبة لنا".

وتابع: "كما تحدثنا مع جوردي ألبا، وأيضًا لويس سواريز ولكنه متعاقد مع نادي جريميو، لديه شرط جزائي، أيضًا مع دي ماريا ولكنه يبدو وأنه على وشك التوقيع مع فريق آخر".

بينما أختام حواره بالحديث عن فريقه المفضل فقال: "ريال مدريد هو فريقي المفضل، لقد عشقت هذا النادي منذ عام 1973 عندما دخل ملعب سانتياجو برنابيو في هذا الوقت".