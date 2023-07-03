المصريون بالنمسا يشاركون في احتفال السفارة بالعيد الوطني

توجَّه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بالشكر للسفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات على الدعوة التي وجهها لمجلس إدارة الاتحاد للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية والذي أقيم اليوم الإثنين 3 يوليو بمقر السفارة المصرية في فيينا.

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كان السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والسيدة حرمه على رأس المستقبلين للمدعوين الذين حرصوا على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اليوم التاريخي ليس لمصر فحسب بل المنطقة العربية كلها ولكل دول العالم.

بدأ الحفل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالنشيد الوطني لكل من النمسا ومصر والتي تفاعل معه الحضور بقوة كبيرة.

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ألقى السفير محمد الملا سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية كلمة رحَّب فيها بالحضور كما أكد فيها حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع النمسا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية كافة.

قال بهجت العبيدي إن روابط المجتمع المصري المدنية الفاعلة بالنمسا حرصت على تلبية دعوة السفير محمد الملا، فشارك المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا / ليوبن ومحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورؤوف خليل رئيس جمعية حقوق المواطن المصري بالنمسا، وأسامة نصحي مدير مكتب أنباء الشرق الأوسط بفيينا وخالد حسين رئيس النادى المصرى بفيينا وأعضاء مجلس إدارة النادي المصري بفيينا ولفيف كبير من أبناء الجالية المصرية بالنمسا.

حرص الكثير من أبناء الجالية المصرية بالنمسا على التقاط الصور التذكارية مع سعادة السفير محمد الملا ومع السيد القنصل المستشار محمد البحيري.

من الملفت أن كثيرًا من أبناء الأجيال الجديدة حرص على المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني كان في مقدمتهم الموهبة المصرية الشابة مريم طاحون مغنية الأوبرا والتي لاقت احتفاء من أبناء الجالية المصرية في النمسا ما يعكس دعم المصريين للمواهب المصرية الشابة بالخارج.