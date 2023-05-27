المصريون بالنمسا يرحبون بقداسة البابا تواضروس الثاني

قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للنمسا ضمن جولته الأخيرة لأوروبا والتي زار فيها المقر البابوي في الفاتيكان تقابل بحفاوة بالغة من أبناء الجالية المصرية بالنمسا جميعا، ليس من الأخوة الأقباط بالنمسا فحسب، بل من المصريين بكافة طوائفهم.

قداسة البابا تواضروس



وأضاف بهجت العبيدي، أن الحفاوة التي يقابل بها قداسة البابا تواضروس إنما تعكس المكانة الكبير للضيف المصري الكبير من ناحية، كما تؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها رجال الدين من ناحية أخرى، كما تبرهن على امتنان أبناء الشعب المصري جميعهم للدور الوطني الذي يقدمه قداسة البابا من ناحية ثالثة.

فرحة عارمة للمصريين من زيارة قداسة البابا بالنمسا



وذكر العبيدي أن مقاطعة شتايرمارك، التي يقيم بها، كان لها نصيب من زيارة قداسة البابا حينما زار اليوم السبت الكنيسة القبطية في مدينة بروك أند مور والتقى بشعب الكنيسة بها، وأن هذه الزيارة من قداسة البابا لاقت ترحابا كبيرا حيث عمت من خلالها فرحة عارمة للمصريين بهذه المقاطعة وبالمدينة النمساوية التي شرفت بهذه الزيارة من أحد الرموز الدينية الهامة على مستوى العالم.

قداسة البابا يمثل رمزا مصريا يفتخر به الجميع

وتمنى مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج النجاح الكبير لقداسة البابا في هذه الجولة الأوروبية، مؤكدا أن قداسته يمثل رمزا مصريا نفتخر به جميعا.

ويقوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة لدولة للنمسا ضمن جولته الأخيرة لأوروبا والتي زار فيها المقر البابوي في الفاتيكان.