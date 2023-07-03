حادث تصادم ينتهي بإصابة 4 أشخاص في سوهاج

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل، ودراجة نارية على طريق كوم أشقاو طما شمال محافظة سوهاج، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم.

الأجهزة المعنية تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية كوم أشقاو دائرة مركز طما بين سيارة نقل ودراجة نارية ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تبين من خلال المعاينة الأولية بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وبين دراجة نارية بناحية قرية كوم أشقاو نتج عن المصادمة إصابة م . إ .ع 22 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمني وجرح رضي بفروه الرأس، وإصابة م . ع . ع 22 سنة باشتباه كسر بالذراعين والساقين وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة م . م . ح 43 سنة بجرح بالأنف واشتباه ما بعد اللإرتجاج، وإصابة أ . ع . ع 38 سنة بجرح رضى باليد الليسرى واشتباه ما بعد الإرتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.