٤٣ مصابًا وحالة وفاة حصيلة وقوع حادث إدفو بأسوان

أسفر حادث التصادم المأسوي بين ٣ ميكروباصات، الذى وقع صباح اليوم، على طريق إدفو محافظة أسوان شرق الشيخة عطيفة المتجه إلى مرسى علم، عن وقوع نحو٤٣ مصاباً وحاله وفاة.

انطلقت سيارات نحو ١٠ عربات إسعاف من محافظة اسوان و١٥ إسعاف من محافظة البحر الاحمر إلى موقع الحادث .

علي الطريق السريع لإدفو متجه الي مرسي علم ، وجارٍ نقل المصابين لاقرب مستشفى بادفو وتحويل الحالات الحرجه إلى مستشفي الجامعي بلأسوان .

مدير أمن أسوان تلقى بلاغا بوقوع حادث سير بطريق ادفو مرسي علم، وتم تشكيل فريق امني لكشف ملابسات الحادث وتوجه علي الفور مأمور مركز ادفو الي موقع الحادث وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق امام الحركه المرورية.