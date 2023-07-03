النقل تناشد المواطنين التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خصوصًا على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

وأهابت النقل، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

تطوير قطاع السكة الحديد

شهد قطاع السكك الحديدية في مصر تطويرًا كبيرًا في آخر 9 سنوات، وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على عدد 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

ومن المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلى 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى13 مليون طن سنويًا عام 2030.

في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62% والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يوميًا بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم (بدون نقل البضائع) ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) تم تنفيذ منها الآتي:

تم توريد عدد 130 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

تم توريد عدد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها.