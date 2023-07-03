البرلمان العربي.. جرائم حرب ترتكب ولابد من تحرك دولي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية

ادانات عربية للعمليات العسكرية علي جنين المحتلة

ادانت الدول العربية العمليات العسكرية الغاشمة والاجرامية التي يباشرها الاحتلال الاسرائيلي في جنين المحتلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنين وارتفاع عدد المصابين بإصابات خطيرة، واصفين الإعلام الإسرائيلي بالكاذب لتضليل الرأي العام العالمي لكسب تعاطفهم ، لإعطاء الشرعية لأعمالهم العسكرية الإجرامية.

ومن جانبه ناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية ، لافتا أن قصف المدن والمخيمات بالطيران، تجريف المنازل والطرقات هو عقاب جماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان على مدينة جنين ؛وإستخدام القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية ، دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ،وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

و حذرت الأمانة العامة، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه استنكر البرلمان العربي بشدة هذا العدوان ، والذي أوقع عدد كبير من الشهداء والمصابين في حالات خطرة، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق، واصفا اياه بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبا بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، لمحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

وكان السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير خطابي ، أكد على ضرورة دعم القضية الفلسطينية إعلاميا ، خاصة في ظل التجاوزات الإسرائيلية المستفزة، والتضييق بأبشع الأساليب والقيود الرقابية المفروضة على الإعلام الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي لحجب وتشويه الحقائق.