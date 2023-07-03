الزمالك في مواجهة مرتقبة أمام المقاولون بالكأس غدًا

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء، مواجهة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بين الزمالك والمقاولون العرب ، على أن تذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



ومن المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا.

في الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

قمة الدوري ..

وفي مواجهة أخرى مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الكرة المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد القادم الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز الذي يعتلي الأحمر صدارته.



على صعيد متصل أوضح الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستجدات إصابة مصطفى شلبي، مشيرًا إلى أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكسر فى وجه القدم، نتيجة الإصابة التى تعرض لها على خلفية مشاركته في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز والتي فاز الأهلي بها بثنائية من دون رد.

وأكد رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب عن التدريبات والملاعب لفترة أولية تمتد إلى 6 أسابيع، على أن يخضع خلال تلك الفترة لبرنامج تأهيلي بدني وعلاجي حتى وقت تعافيه بشكل نهائي من الإصابة والعودة للتدريبات.