الزمالك وبيراميدز ينافسان الترجي على ضم نجم يانج أفريكانز

دخل فريقا الزمالك وبيراميدز في صراع لضم نجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، خلال انتقالات شهر يونيو الجاري 2023، حيث يرغب الطرفان في دعم صفوفهما قبل بداية الموسم الجديد.

اقرأ أيضًا ..

أكدت التقارير التنزانية أن ناديي الزمالك وبيراميدز هما أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب، فيستون ماييلي، نجم فريق يانج أفريكانز، حيث يريد الفريقان التعاقد مع لاعب على مستوى عالٍ في الجانب الهجومي.

الزمالك وبيراميدز يهتمان بضم ماييلي:

دخل الزمالك وبيراميدز في صراع شرس على ضم اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز، الذي بدأ مسيرته في فريق فيتا كلوب الكونغولي.

فيستون ماييلي، هداف النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 7 أهداف، يبلغ اللاعب من عمر 29 عامًا، ولعب لمنتخب الكونغو الديمقراطية من قبل وله 5 مباريات دولية.

الترجي ينافس الزمالك وبيراميدز على ضم ماييلي:

أكدت تقارير تنزانية أن نادي الترجي دخل ضمن مفاوضات الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات اللاعب الكونغولي ماييلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز، مؤكدين أن الفريق التونسي عرض جيد للحصول على خدمات اللاعب، وحسم الصفقة سريعًا.

موقف يانج أفريكانز يتعارض مع رغبة اللاعب:

يرغب نادي يانج أفريكانز في تجديد عقد اللاعب فيستون ماييلي مهاجم الفريق، خصوصًا أن عقد اللاعب انتهى بالفعل مع نهاية شهر يونيو الماضي، وعرض الفريق التنزاني راتبًا شهريًا أكثر من 34 مليون شلن تنزاني، لكن اللاعب لا يرغب في البقاء مع الفريق، ويريد خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

ماييلي يلمح للرحيل:

كان اللاعب الكونغولي ماييلي ألمح لرحيله عن الفريق بشكل رسمي بعدما قام بجمع متعلقاته الشخصية من معسكر الفريق الأخير استعدادًا للموسم المقبل، وهو الذي يقربه من الرحيل عن الفريق بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود بين اللاعب وفريقه التنزاني.

يذكر أن نادي الزمالك يريد التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الهجوم بعد الموافقة على رحيل سامسون أكينيولا عن الفريق، حيث لم يقدم اللاعب أوراق اعتماده وفشل في جذب انظار واهتمام المدير الفني الكولومبي أوسوريو.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا