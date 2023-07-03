كولر: ما حدث في مباراة الأهلي وفيوتشر يضر بالكرة المصرية

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن استيائه من إهدار الوقت الذي شهدته مباراة فيوتشر، لافتًا إلى أنها ظاهرة سلبية تضر بكرة القدم بشكل عام، ولن تخدم تطور الكرة في مصر.

وأوضحكولر أن الفريق في الشوط الأول حاول التسجيل بعد أن خلق فرصًا عديدة، ونفس الشيء حدث في الشوط الثاني، لافتًا إلى أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤٨ ساعة يترك آثارًا سلبية على حالة اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية.

وأضاف كولر: واجهنا فريقًا منظمًا وكنا قريبين من التسجيل، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا أن نتقبله. وأوضح أن أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا دفاعًا وهجومًا، لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما احتاج إلى مجهود ذهني كبير.

وأكمل كولر: بيرسي تاو لاعب مميز وينفذ الأدوار المطلوبة منه، وكان أخطر لاعبي الفريق، وأطلب منه أن يستمر في ذلك.

خبير تحكيمي يعلق على الغاء هدفين للاهلي وفيوتشر

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي السابق، أن هدف فيوتشر الملغي في شباك الأهلي، لا خلاف عليه واللعبة سهلة، وأحمد توفيق طلب كان تمركزه صحيح.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حكم الڤار أكد على قرار الحكم المساعد، من غير اللجوء إلى زووم، وهو صحيح ولا تستدعي لاستخدام الزووم، وأحمد عاطف لاعب فيوتشر سبق بجزء من جسمه".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فيه شك كبير، خاصةً أن الصورة من غير خطوط وبالعين المجردة هو إلغاء صحيح بسبب وقوف علي معلول في وضع متسلل، ولكن وضع النقط في تقنية الفيديو كان غير مُقنع والحكم المساعد أقر بصحته وكان لا بد من الاتخاذ بقراره خاصةً أنه هو المتمركز بشكل جيد والهدف ليس تسلل".

الوكرة القطري: حمدي فتحي سيضيف لنا الكثير

على جانب آخر أكد الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني للوكرة القطري، أنه كان يتابع حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي كثيرا، وأنه كان الخيار الأول لتدعيم خط وسط فريقه.

وقال لوبيز، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حمدي فتحي لاعب أتابعه منذ سنوات وخاصة في العام الماضي مع الأهلي وأعجبت بمستواه".

وأضاف: "لاعب مثل حمدي فتحي سيضيف لنا الكثير في خط الوسط وسنستفيد منه كثيرا ونحتاج لخبراته في المنافسة بدوري أبطال آسيا".

وتابع: "سنرى كيفية توظيف حمدي فتحي في فريقنا".

وأتم: "بالطبع سنعتمد على فتحي مباشرة مع الفريق، وسيكون من لاعبينا الأساسيين".